Gli artisti degli effetti visivi Marvel si sindacalizzano, non era mai successo prima nel settore

Mentre prosegue a Hollywood lo sciopero di attori (SAG-Aftra) e sceneggiatori (WGA), per la prima volta degli artisti degli effetti visivi hanno scelto di farsi rappresentare da un sindacato. Si tratta del dipartimento interno dei vfx Marvel.

Tempi duri per Hollywood e le major hollywoodiane: mentre è in corso lo sciopero combinato di sceneggiatori (facenti capo alla Writers Guild of America) e degli attori (Screen Actors Guild), già difficile da sostenere per i rallentamenti e gli stop a produzione e distribuzione, ora si attivano anche gli artisti e i tecnici degli effetti visivi della Marvel. Non scioperano ancora, perché hanno appena compiuto il primo passo: accettare una rappresentanza sindacale. Leggi anche La Marvel fa impazzire gli artisti degli effetti visivi? Cresce il malcoltento

Gli autori dei vfx Marvel sono i primi a sindacalizzarsi

Un passaggio epocale è appena avvenuto a Hollywood: la quasi totale maggioranza dei 50 impiegati della Marvel, settore effetti visivi, ha votato per farsi rappresentare dal sindacato International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE). Importante notare che queste persone non sono di certo tutte quelle che si occupano della sterminata produzione di visual effects per i Marvel Studios: film e serie tv dell'azienda sono infatti appaltati anche a svariate ditte esterne, coordinate o affiancate dal dipartimento interno. Ciò non significa che quel gruppo non sgobbi e fatichi come gli altri, e proprio per questo hanno compiuto un passo fondamentale, mentre proseguono gli scioperi della SAG-Aftra e della WGA. Nel corso dei decenni, a partire dall'esplosione di Guerre stellari nel 1977, gli "effetti speciali" (che andrebbero definiti "visivi", perché gli "speciali" sono quelli dal vivo sul set) sono diventati via via più importanti nelle produzioni hollywoodiane. Non è un mistero che ormai metà di un blockbuster è praticamente un film di animazione non dichiarato come tale, e più di un addetto a queste lavorazioni ha cominciato a soffrire tempistiche di lavoro massacranti negli ultimi tempi.

Sindacalizzarsi significa riconoscere l'esistenza della categoria, alla pari degli altri settori adddetti alla creazione di un lungometraggio o di una serie. La coordinatrice degli effetti visivi Bella Huffman ha dichiarato quanto segue, nel comunicato ufficiale della IATSE:

I tempi minimi di consegna, l'adeguamento della paga alle ore lavorative e la parità salariale per noi non esistono. Gli effetti visivi devono diventare un dipartimento sostenibile e sicuro per chiunque abbia sofferto troppo a lungo, e per tutti i nuovi arrivati che devono sapere che non saranno sfruttati.