Tartarughe Ninja: Caos Mutante, arrivano i character poster

Siete pronti a gustarvi i poster del colorato cast di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film di animazione in sala dal 30 agosto? Preparatevi, per dirla con Seth Rogen produttore, a "un'action comedy con molto cuore".

Il 30 agosto si abbatteranno sui nostri cinema le mitiche Teenage Mutant Ninja Turtles con Tartarughe Ninja: Caos Mutante: sono stati pubblicati i character poster dei numerosi personaggi che costellano il film di animazione prodotto da Seth Rogen. Il cartoon è una riproposta dei personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984, in una veste però che cerca il sapore del fumetto nell'aspetto estetico: dopo il successo di esperimenti come Spider-Man Across the Spider-Verse, la strada in questo senso è spianata.



Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film di animazione che sembra un fumetto

Produzione Nickelodeon Movies, il film di animazione Tartarughe Ninja: Caos Mutante è diretto dal Jeff Rowe dei Mitchell contro le macchine, un altro lungometraggio che cercava un rendering diverso della CGI, per avvicinarsi al segno a mano libera. Lo stile sembra aver fatto ulteriori e stupefacenti passi avanti nel look di quest'opera, sceneggiata dallo stesso Rowe con Seth Rogen, Evan Goldberg, Dan Hernandez e Benji Samit. Rogen non è nuovo al mondo dell'animazione: di recente ha prestato la voce al Donkey Kong visto in Super Mario Bros. - Il film, era stato una delle menti diaboliche dietro Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, e prima ancora aveva popolato i cast vocali di Kung Fu Panda, Mostri contro alieni e del remake del Re Leone (dov'è stato Pumbaa). Insomma, Rogen sa quello che fa, qui doppia Bebop e ha presentato i suoi colleghi in una featurette, diffusa insieme ai character poster che trovate in basso.