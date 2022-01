Tarantino e la scrittura: esiste una biografia completa di Rick Dalton pronta per la pubblicazione

News Cinema

Quentin Tarantino al momento non sta pensando affatto al suo ultimo film, ma mentre sta scrivendo il suo libro sul cinema, Cinema Speculation, ha tanti altri progetti letterari e una biografia completa di Rick Dalton da pubblicare.

Di questo passo, chissà se vedremo mai il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino... Diciamo questo perché il regista sembra ormai totalmente concentrato sulla scrittura, dopo aver pubblicato la novelization di C'era una volta... a Hollywood, quello che per molti è il suo capolavoro e che è un tesoro di gemme infinite. Tarantino ha confermato di recente l'esistenza di una biografia completa di Rick Dalton, il personaggio meravigliosamente interpretato da Leonardo DiCaprio nel film, già pronta per esser data alle stampa. Dopo, però, il completamento del suo nuovo libro. Vediamo di riassumere i suoi vari progetti letterari, di cui ha parlato anche nel podcast della rivista Empire.

I libri presenti e futuri di Quentin Tarantino

Se avete letto, come speriamo, la novelization di C'era una volta... a Hollywood, avrete sicuramente notato quanti episodi non sono finiti nel film e quanto ancora ci fosse da indagare nel mondo alternativo creato da Tarantino, in cui Sharon Tate non muore e una star della tv alcolizzata e sulla via del tramonto come Rick Dalton ritrova fiducia in se stesso e intraprende una nuova e redditizia carriera nel cinema di genere. Bene, non finisce qua, perché, parlando appunto ai giornalisti di Empire, Tarantino ha rivelato che esiste già una biografia completa di Dalton, nel mondo che ovviamente riscrive la storia di Hollywood in maniera diversa da come la conosciamo. La premessa del libro è questa: Quentin Tarantino in persona nel 1998 incontra ad un festival del cinema nelle Hawaii Rick Dalton, ormai anziano. In seguito a questo incontro, il regista decide di scrivere la biografia dell'attore: "Ha una carriera molto interessante" - dice di lui, con un enorme successo (che non rivela) nell'ultima parte. Il libro (che ha il titolo di "Rick Dalton: The Man Who Would Be McQueen") comprende anche un'intervista di Tarantino a Dalton. Quando uscirà? Non si sa ancora ma non dipende sicuramente dall'interesse dell'editore, già confermato.

Al momento, infatti, la priorità va al libro su cui Tarantino sta lavorando al momento, ovvero "Cinema Speculation", "un tuffo in profondità nel cinema degli anni Settanta, un ricco mix di saggi, recensioni, scritti personali e allettanti 'what if' di uno dei registi più famosi del cinema, nonché il suo fan più devoto". Sarà dunque questa full immersion in un periodo straordinariamente creativo della settima arte il prossimo libro di Quentin Tarantino. In passato il regista aveva anche parlato di una possibile trasposizione teatrale di C'era una volta... a Hollywood, di un romanzo su un veterano della seconda guerra mondiale che diventa un appassionato di cinema (idea in parte confluita nella biografia di Cliff Booth nell'universo espanso del libro), e una nuova novelization, stavolta del suo primo film, Le iene.

È bello pensare a quanto amore abbia per il cinema Quentin Tarantino, che continua a sognare nuove storie e nuovi finali per un mondo che lo affascina fin da bambino, e che, se non su celluloide, continuerà a regalarci sorprese sulla carta. Del resto adesso, con un bambino piccolo, è ovvio che preferisca non allontanarsi a lungo da casa, e come abbiamo visto, il cinema si può fare anche scrivendo.