Tár, le giovani in carriera protette di Cate Blanchett si raccontano: intervista a Noémie Merlant e Sophie Kauer

Sono due talenti in attesa di emergere due protette della tirannica e talentosa direttrice d'orchestra Cate Blanchett nel premiato Tár di Todd Field. Video intervista a Noémie Merlant e Sophie Kauer.

La segue come un'ombra. È la sua assistente personale, innamorata del suo carisma, ma anche al corrente di ogni cosa la riguardi, finendo quasi per controllarla. Francesca è la giovane protetta di Cate Blanchett in Tár, ed è interpretata da un'attrice sempre più brava e poliedrica, la francese Noémie Merlant, applaudita in Ritratto della giovane in fiamme, ma anche più recentemente nella commedia thriller L'innocente di Louis Garrel.

Un'altra giovane arrivata condivide la preferenza della direttrice d'orchestra, è una violoncellista russa interpretata da Sophie Kauer. Inevitabile parlare di Tár con loro attraverso la straordinaria figura, nel film come nella vita sul set, di Cate Blanchett.

Ecco la nostra video intervista a Noémie Merlant e Sophie Kauer.