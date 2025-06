Taormina Film Festival 2025: vincono For Your Sake, Geoffrey Rush e Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare - Tempo di Guerra

News Cinema

L'edizione numero 71 del Taormina Film Festival, diretta da Tiziana Rocca, si è chiusa con la premiazione: hanno trionfato il regista Alex Garland e lo sceneggiatore Ray Mendoza per Warfare - Tempo di Guerra, Geoffrey Rush per un horror geriatrico e il film argentino For Your Sake.

La settantunesima edizione del Taormina Film Festival si è conclusa con la premiazione, che ha avuto luogo nello splendido Teatro Antico. Ad aggiudicarsi il premio per il Miglior Film è stato l'argentino For Your Sake di Axel Monsú. Interpretato da Sabrina Melgarejo, Gastón Ricaud e Jabes Alatiel Mulka, segue le vicende di un'adolescente di nome Zulma che è costretta a crescere in un contesto rurale molto povero e a seguire le regole che le impongono la famiglia e la comunità religiosa.

Ad vincere il riconoscimento per la Migliore Regia sono stati invece Alex Garland e Ray Mendoza (sceneggiatiore) con Warfare - Tempo di guerra, che arriverà nelle nostre sale il 21 agosto distribuito da I Wonder Pictures. Il cast è formato da D'Pharaoh Woon-A-Tai, Charles Melton, Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor e Michael Gandolfini, e il punto di partenza è una storia vera. Il film è stato infatti realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, e cioè i Navy SEAL (tra cui lo stesso Mendoza), che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006.

La Migliore Attrice Protagonista è Ebada Hassan per Brides - Giovani spose. Il film racconta di due ragazze in cerca di libertà e appartenenza che fuggono dalle loro vite nel Regno Unito per andare in Siria per sostenere l'Isis.

Infine, il premio per il Miglior Attore Protagonista è andato a Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Pen di James Ashcroft, che si affida anche al talento di John Lithgow, George Henare e Ian Mune. Il film è un horror psicologico che vede protagonista un giudice che, in una casa di riposo, cerca di fermare un anziano psicopatico che si serve di un pupazzo per maltrattare gli altri ospiti della struttura.

Diretto da Tiziana Rocca, il Taormina Film Festival si è svolto dal 10 al 14 giugno.

Abbiamo detto che Warfare - Tempo di Guerra arriva in sala il 21 agosto. Una delle peculiarità del film è che il film si svolge in tempo reale a partire dal titolo. Da quel momento in poi, la durata rappresenta la durata effettiva della missione raccontata. Inoltre il cast non ha fatto provini: è stato quindi selezionato dopo lunghe conversazioni con Alex Garland e Ray Mendoza.