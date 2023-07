Talk to Me: il terrificante teaser trailer italiano dell'horror soprannaturale in arrivo al cinema

News Cinema

Fa sempre piacere annunciare l'uscita italiana di un nuovo horror: per chi ama il genere c'è sempre la speranza di vedere qualcosa di valido. Viene dall'Australia il teen horror soprannaturale Talk to Me, che sarà distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, il 28 settembre e di cui vi mostriamo intanto il teaser trailer italiano.



Talk to Me: Il Primo Trailer in Italiano del Film - HD

Talk to Me: trama ufficiale e interpreti del film

Talk to Me uscirà in Italia il 28 settembre, in concomitanza con l’uscita wide del film negli Stati Uniti a cura di A24 (la nota casa di produzione e distribuzione che ha trionfato agli Oscar 2023 con Everything Everywhere All at Once e The Whale, e ha lanciato alcuni fra gli horror più iconici degli ultimi anni, tra cui Hereditary, X – A Sexy Horror Story e Pearl). Tra i protagonisti del film, che segna il debutto alla regia cinematografica dei gemelli youtuber Danny e Michael Philippou, c'è la star internazionale de Il Signore degli Anelli Miranda Otto, oltre ai giovani Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird e Otis Dhanji. Con il 97% di punteggio su Rotten Tomatoes, Talk To Me è attualmente l’horror con il rating più alto del 2023, ed è stato definito da Vice come “uno dei film più spaventosi del decennio”. Questa la trama: "Un gruppo di ragazzi si imbatte in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in una prova di coraggio evocando gli spiriti e seguendo il semplice rituale in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti fino a infrangere le regole del gioco. I giovani amici vivranno un’esperienza sconvolgente e si ritroveranno intrappolati in un vortice di terrore causato dalle misteriose forze soprannaturali sprigionate dal rituale".