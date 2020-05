Takers, il film secondo Idris Elba: "Divertimento non stop con personaggi fighi e carismatici"

News Cinema

Takers è un heist movie con Idris Elba, Hayden Christensen, Matt Dillon: ecco come lo descrivono gli attori e il regista.

Takers (2010) è un film corale di genere heist movie, dove rapine molto lucrative sono portate a segno da una squadra capitanata da Idris Elba e composta da Paul Walker, Hayden Christensen, Michael Ealy e Chris Brown (in trasferta dal mondo della musica). Sulle loro tracce, il detective Matt Dillon. Takers è quello che state pensando, però secondo Idris Elba, in un'intervista al South Florida Times, anche di più: "Intrattenimento non-stop, con personaggi fighi e carismatici. E' bello da vedere, è bello da sentire, c'è una bella storia e ha personaggi veri." Impegnativo, anche se l'entusiasmo di Idris quando ne parla è contagioso, specie quando spiega che ha reso il suo personaggio inglese come lui, per dargli più plausibilità: "Cinque grandi rapinatori da una sola città, non era credibile". In interviste nel materiale stampa o rilasciate a Movie.Ie e Maximo TV, il "poliziotto" Matt Dillon e il regista John Luessenhop spiegano meglio cosa aspettarsi da Takers. Matt ci dice:

Ci sono i buoni e i cattivi, i poliziotti e i ladri, come quando eravamo bambini, si gioca a guardie e ladri. Non penso che la vita sia così semplice e ci siano buoni da una parte e cattivi dall'altra, ma qui sono un poliziotto, non perfetto, hai suoi problemi. [...] Ci sono due storie parallele nel film: ci sono i tizi che se ne vanno in giro a fare rapine ambiziose nelle banche, poi ci sono i due detective che li seguono, io e Jay Hernandez.

John Luessenhop era entusiasta all'idea di poter gestire un cast così ricco, in una cornice che finiva per evocare, non per caso, altri heist movie celebri e magari di taglio diverso...

E' un film pieno di storie private miscelate a un'azione incessante, sullo sfondo di un enorme scenario, Los Angeles: è una cosa che io andrei a vedere, specialmente con questo cast. Di rado trovi tanti elementi tutti insieme. [...] Il film era stato concepito come un Heat più giovanile e di tendenza, più accessibile, divertente, figo. Uno stile alla Ocean's Eleven, abbiamo vestito il cast come loro.