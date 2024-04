Sylvester Stallone, Rocky II e l'infortunio: "Non ci fermiamo, non molliamo"

News Cinema

Perché in Rocky II il protagonista ha problemi di vista e deve imparare a boxare di destro? Perché preparando il film Stallone aveva combinato un guaio... e il film rischiava di saltare. Lo ha raccontato nel documentario Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons.

Affidate un film a Sylvester Stallone e andate sul sicuro: tiene più a quello che al suo corpo. Come gli sarebbe successo anni dopo sul set dei Mercenari, già preparandosi per Rocky II (1979) mise a repentaglio la sua intera carriera durante un allenamento. Quello che accadde lo spinse a modificare la trama del lungometraggio pur di non farlo saltare. Sly lo ha raccontato nel documentario Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons di TMZ... Leggi anche Sylvester Stallone ricorda la scena d'azione che l'ha distrutto in Mercenari

Rocky 2, Sylvester Stallone risolve un mistero della trama

Il successo stratosferico di Rocky (1976) non solo lo aveva reso una star: Sylvester Stallone aveva ricevuto due candidature agli Oscar per quel film, come interprete e come sceneggiatore. Aveva già sfruttato quel nuovo status per debuttare alla regia con Taverna Paradiso (1978), ma ora era giunto il momento di diventare autore a tutto tondo con Rocky II, sedendosi anche dietro alla macchina da presa. Era tutto pronto, mancava un mese e mezzo all'inizio delle riprese e... infortunio. Gravissimo. Durante gli allenamenti. Vi siete mai chiesti perché nel secondo capitolo Rocky Balboa ha problemi di vista e deve imparare a boxare di destro? Suona un po' gratuito? Sly è d'accordo con voi, ma non ebbe scelta... Si stava allenando con il culturista Franco Columbu (1941-2019), quando accadde.

Vado giù. Forse erano solo 90 chili, mi sto solo riscaldando. Ma sento un POW! Cado sul pavimento. Mi sono strappato il pettorale. Ma di brutto. Tipo che l'ho sentito proprio strapparsi. Penso di svenire. Vado a casa, sento che la mia carriera è finita. Dovrei cominciare Rocky II, anche dirigerlo, in un mese e mezzo. Ed ecco cosa decido: non posso usare questo braccio, allora lo cambio, Rocky combatterà di destro. Non ha proprio alcun senso [nella storia], ma mi dissi: "Non bloccherò questo film solo per questo". Ed era un infortunio grave... e io cambiai braccio. Fu una delle chiavi per uscirne. È così che sono fatti questi viaggi incredibili. Ma non ci fermiamo, non molliamo.