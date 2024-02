Sylvester Stallone ricorda la scena d'azione che l'ha distrutto in Mercenari

News Cinema

Dopo una scena d'azione che si ostinò a interpretare di persona in I mercenari, Sylvester Stallone ha raccontato di non essere stato più lo stesso fisicamente: "Usate la controfigura!"

Sylvester Stallone si è sempre dedicato anima e corpo ai suoi personaggi, anche con l'avanzare dell'età: quando però si mise alla prova con una difficile scena di I mercenari nel 2010, la sua salute fisica ne risentì parecchio. È una storia che i fan forse conoscono già, ma sulla quale Sly è tornato durante la seconda stagione della serie The Family Stallone su Paramount+. Cosa accadde sul set tra lui e Steve Austin? Leggi anche Sylvester Stallone dopo Rocky torna a Philadelphia per il thriller The Epiphany

Sylvester Stallone: "Usate le controfigure!"