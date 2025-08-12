Swiped: ecco il trailer del film che racconta la storia della donna che ha fondato l'app di dating Bumble

News Cinema

Lily James è Whitney Wolfe, diventata miliardaria giovanissima grazie a un'invenzione rivoluzionaria. Ecco il trailer e la trama di Swiped, che sarà disponibile dal 19 settembre in streaming su #DisneyPlus.

C'è stato The Social Network che raccontava di Mark Zuckerberg e di Facebook (e, giubilate, presto ci sarà un sequel). C'è stato BlackBerry, che raccontava della nascita dell'omonimo marchio di telefonini. Abbiamo anche visto il Tetris che faceva la cronaca della nascita dello storico videogame.

Però di film sulla storia della nascita di certe celebri app e dei loro fondatori non ne avevamo ancora visti. Finora.

Il 19 settembre debutterà in streaming su Disney+ un film interpretato da Lily Collins che si intitola Swiped, nel quale si porta sullo schermo la storia di Whitney Wolfe, giovane donna che è diventata milionaria giovanissima e che ha cambiato le regole di industria e relazioni grazie all'app di dating che si chiama Bumble.

Whitney Wolfe era già stata la confondatrice di Tinder, forse la più nota delle app di dating, ma aveva lasciato l'azienda per poi citarla in giudizio per discriminazioni sessuali e molestie, ottenendo circa un milione di dollari di risarcimento. La sua vicenda, quella di una delle poche donne ai vertici dell'industria del tech, arrivò all'orecchio di Andrey Andreev, quello di Badoo, che decise di spingere e sostenere Wolfe nella realizzazione di una app che fosse una risposta a Tinder e a quel mondo maschilista: la caratteristica precipua di Bumble è infatti quella di permettere, nel caso di incontri etero, solo alle donne di fare la prima mossa e di prendere il primo contatto con gli iscritti di sesso maschile, che devono quindi solo "mettersi in vetrina" e aspettare un eventuale contatto.

Swiped è stato scritto diretto da Rachel Lee Goldenberg, anche sceneggiatrice con Bill Parker e Kim Caramele. Nel cast fanno parte anche Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens.

