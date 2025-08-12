TGCom24
Home | Cinema | News | Swiped: ecco il trailer del film che racconta la storia della donna che ha fondato l'app di dating Bumble
News Cinema

Swiped: ecco il trailer del film che racconta la storia della donna che ha fondato l'app di dating Bumble

Lily James è Whitney Wolfe, diventata miliardaria giovanissima grazie a un'invenzione rivoluzionaria. Ecco il trailer e la trama di Swiped, che sarà disponibile dal 19 settembre in streaming su #DisneyPlus.

Swiped: ecco il trailer del film che racconta la storia della donna che ha fondato l'app di dating Bumble

C'è stato The Social Network che raccontava di Mark Zuckerberg e di Facebook (e, giubilate, presto ci sarà un sequel). C'è stato BlackBerry, che raccontava della nascita dell'omonimo marchio di telefonini. Abbiamo anche visto il Tetris che faceva la cronaca della nascita dello storico videogame.
Però di film sulla storia della nascita di certe celebri app e dei loro fondatori non ne avevamo ancora visti. Finora.
Il 19 settembre debutterà in streaming su Disney+ un film interpretato da Lily Collins che si intitola Swiped, nel quale si porta sullo schermo la storia di Whitney Wolfe, giovane donna che è diventata milionaria giovanissima e che ha cambiato le regole di industria e relazioni grazie all'app di dating che si chiama Bumble.
Whitney Wolfe era già stata la confondatrice di Tinder, forse la più nota delle app di dating, ma aveva lasciato l'azienda per poi citarla in giudizio per discriminazioni sessuali e molestie, ottenendo circa un milione di dollari di risarcimento. La sua vicenda, quella di una delle poche donne ai vertici dell'industria del tech, arrivò all'orecchio di Andrey Andreev, quello di Badoo, che decise di spingere e sostenere Wolfe nella realizzazione di una app che fosse una risposta a Tinder e a quel mondo maschilista: la caratteristica precipua di Bumble è infatti quella di permettere, nel caso di incontri etero, solo alle donne di fare la prima mossa e di prendere il primo contatto con gli iscritti di sesso maschile, che devono quindi solo "mettersi in vetrina" e aspettare un eventuale contatto.
Swiped è stato scritto diretto da Rachel Lee Goldenberg, anche sceneggiatrice con Bill Parker e Kim Caramele. Nel cast fanno parte anche Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens.

Swiped: trailer italiano ufficiale del film su Disney+

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Glasgow è la nuova Hollywood? Da The Batman a Spider-Man 4, perché tutti vogliono girare in Scozia
news Cinema Glasgow è la nuova Hollywood? Da The Batman a Spider-Man 4, perché tutti vogliono girare in Scozia
MCU, Josh Brolin sarebbe pronto a tornare nel ruolo di Thanos "se i fratelli Russo chiamassero"
news Cinema MCU, Josh Brolin sarebbe pronto a tornare nel ruolo di Thanos "se i fratelli Russo chiamassero"
Weapons e Barbarian sono collegati? L'universo di Zach Cregger spiegato bene
news Cinema Weapons e Barbarian sono collegati? L'universo di Zach Cregger spiegato bene
Lo spartito della vita: la recensione del film Orso d'Argento per la sceneggiatura
recensione Cinema Lo spartito della vita: la recensione del film Orso d'Argento per la sceneggiatura
Una pallottola spuntata: il reboot avrà un sequel? Ecco cosa ne pensa Liam Neeson
news Cinema Una pallottola spuntata: il reboot avrà un sequel? Ecco cosa ne pensa Liam Neeson
Le Cronache di Narnia, le riprese sono ufficialmente iniziate: ecco i primi scatti dal set del film diretto da Greta Gerwig!
news Cinema Le Cronache di Narnia, le riprese sono ufficialmente iniziate: ecco i primi scatti dal set del film diretto da Greta Gerwig!
Dream Eater: il trailer di un nuovo e terrificante found footage presentato da Eli Roth
news Cinema Dream Eater: il trailer di un nuovo e terrificante found footage presentato da Eli Roth
Trap, Josh Hartnett è un serial killer su NOW
news Cinema Trap, Josh Hartnett è un serial killer su NOW
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Pixels
In trappola - Don't Get Out
La Dea Fortuna
Tramite Amicizia
Belle e Sebastien - L'Avventura continua
Vip
Posta grossa a Dodge City
Semina il Vento
Julie & Julia
The Boss
Mandela: La lunga strada verso la libertà
Ghostbusters - Acchiappafantasmi
Film stasera in TV