Si torna nell'universo social di Facebook: confermato il sequel diretto di The Social Network, scritto e diretto da Aaron Sorkin.

Dopo insistenti voci di corridoio, è ufficialmente diventato realtà: The Social Network avrà un sequel. Secondo quanto riferito da Deadline, è in fase di lavorazione The Social Network Part II con Aaron Sorkin che si occuperà sia della regia che della sceneggiatura del progetto. Proprio per The Social Network, ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Ma su cosa verterà il sequel?

The Social Network, il sequel è ufficiale: tutto quello che sappiamo finora

Secondo quanto anticipato, il sequel di The Social Network potrà contare su una sceneggiatura che si baserà su una serie di articoli investigativi del Wall Street Journal, intitolati The Facebook Files, il cui tema principale riguardava gli effetti dannosi di Facebook e degli altri social media sulla società in generale. Una delle grandi differenze rispetto al precedente riguarda proprio la regia: se il primo film ha potuto contare su David Fincher, il sequel invece è stato completamente affidato ad Aaron Sorkin. Come precisa Deadline, Fincher non pare essere stato coinvolto in nessun modo in questo progetto.

Il film sequel non ha ancora individuato una data d’uscita né una per l’inizio delle riprese, così come non ha ancora confermato o annunciato i suoi membri del cast. Non sappiamo se Jesse Eisenberg riprenderà il ruolo di Mark Zuckerberg. Il primo capitolo è approdato al cinema nel 2010 conquistando pubblico e critica e da tempo si vociferava di un possibile sequel. Nel 2023, ad esempio, Fincher aveva rivelato di aver affrontato l’argomento con Sorkin descrivendo quel progetto come “un vaso di Pandora”, tenendo conto di quanto affrontato da Facebook e Zuckerberg negli ultimi anni. È possibile che Fincher abbia ceduto il testimone a Sorkin poiché dal suo canto già impegnato con la realizzazione del sequel di C’era una volta a… Hollywood per Netflix.