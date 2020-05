Sweet Virginia: il thriller con Jon Bernthal girato nei luoghi di Rambo

News Cinema

Sweet Virgina con Jon Bernthal è un racconto teso di un'amicizia che prende una piega inaspettata...

Sweet Virginia (2017) è un thriller con Jon Bernthal e Christopher Abbott, una storia a tinte fosche girata in gran parte a Hope in Canada, teatro delle riprese di Rambo nei primissimi anni Ottanta. E' la storia di un ex-campione di rodeo e della sua amicizia con un giovane violento, che gli cela la sua vela natura fino a un inevitabile redde rationem. Noto per il ruolo di Punisher e prima ancora di Shane in The Walking Dead, Bernthal è una presenza amata nell'ambito del piccolo schermo, ma ancora in cerca di un'identità cinematografica. Ascoltiamo cosa hanno raccontato lu, Abbott e l'autore del film, Jamie M. Dagg, in interviste rilasciate a Den of Geek, Collider, Moveablefest e Nightmarish Conjurings, da cui estrapoliamo questi stralci.

Sweet Virginia, l'interpretazione di Jon Bernthal e la sfida

Nel copione originale di Sweet Virginia, il personaggio di Bernthal non era esattamente uguale a come appare nel film finito. Jon ci spiega com'è andata...

In origine avevano parlato con Forest Whitaker, ma Forest preferiva evitare di fare ruoli troppo simili, comunque era troppo occupato, ha deciso di non farlo e sono venuti da me, non ero il passo successivo più logico. [...] Il copione era scritto per un uomo sui cinquanta-sessant'anni, non ero sicuro di essere adatto. Ma Jamie sembrava molto aperto a farmelo esplorare. [...] Ero molto piazzato quando abbiamo girato, dovevo fare Punisher dopo, quindi abbiamo deciso di ribaltare il tipo di personaggio che normalmente interpreto. [...]

Sono entrato nel film pensando all'ambientazione nella piccola cittadina. Lui sta cercando di vivere nel modo più tranquillo possibile. [...] C'era l'idea di un tizio che ha un'esistenza tranquilla ma ha ancora una scintilla di vita dentro di lui, una relazione che vuole mantenere serena. Mi attirano personaggi che combattono duramente per spegnere il cuore, perché come essere umano in realtà il cuore non lo puoi proprio spegnere.

Sweet Virginia, lo stile di regia e l'interpretazione di Chris Abbott

Naturalmente Sweet Virginia non vive solo della performance di Jon Bernthal, ma anche dello stile di regia di Jamie Dagg e della performance del cointerprete Chris Abbott, nei panni di uno psicopatico davvero inquietante... e realistico.

DAGG: Mi piaceva davvero il ritratto delle persone in questa piccola città, il fatto che l'assenza di anonimato influisca sulle relazioni tra le persone. [...] L'Alaska è uno dei posti più remoti del Nord America, [...] ti dà l'idea di attirare gente alla deriva, che cerca di lasciarsi il passato alle spalle, un po' come i personaggi di Sweet Virgina. [...] Anche se abbiamo girato nella British Columbia in un posto chiamato Hope, che avrete visto in film come Rambo e l'ultimo Pianeta delle Scimmie.[...]

Il copione originariamente era molto sanguinoso e intenso, ho pensato che se l'avessi messo in scena proprio com'era scritto, la storia c'avrebbe perso. La violenza sembrava quasi gratuita, perciò ho pensato una cosa interessante: quando vedi due persone che si picchiano, spesso sei distante. Non sei nel mezzo dell'azione, per me molti dei piani sequenza mi sembravano più realistici se affrontati in quel modo.



ABBOTT: Con Jamie siamo stati subito d'accordo, volevamo evitare gli stereotipi di solito associati al classico antagonista come il mio, volevamo cercare di studiarne la salute mentale, non volevo interpretarlo con una crudeltà fine a se stessa, volevo proprio capire il perché dietro a tutto, perché si comportasse in un certo modo con certi personaggi. E' stato divertente entrare davvero nella sua psicologia e crearlo in quella maniera.