Superman, Tom Cruise o Chris Pratt nel cast? Lo scoop

Secondo l'esperto di scoop Jeff Sneider, Superman potrebbe offrire qualche sorpresa al pubblico coinvolgendo Tom Cruise o Chris Pratt: ma chi potrebbero interpretare?

Il cast di Superman è stato già annunciato da tempo, guidato da David Corenswet nel ruolo da protagonista, ma secondo quanto riferito dall’esperto di scoop Jeff Sneider potrebbe esserci qualche altra sorpresa in arrivo nel DCU di James Gunn. A detta di Sneider, infatti, il cast potrebbe coinvolgere altri personaggi più importanti della tradizione DC e la scelta dell’interprete potrebbe ricadere su grandi star cinematografiche: tra i papabili ci sarebbero Tom Cruise e Chris Pratt.

Superman, il cast potrebbe coinvolgere Tom Cruise e Chris Pratt? Lo scoop di Sneider

Secondo quanto riferito da Jeff Sneider nella sua newsletter, Superman potrebbe coinvolgere anche Jor-El, il padre biologico del protagonista, e ad interpretarlo potrebbe essere una star di serie A. L’esperto di scoop ha menzionato prima di tutto Tom Cruise, citando il suo fresco contratto con la Warner Bros. per lo sviluppo di film originali. Ma ha anche citato un’altra star, Chris Pratt, che ha già maturato esperienze in passato con James Gunn con i Guardiani della Galassia e ribadito più volte che gli piacerebbe lavorare di nuovo con il regista in questione. Il pubblico è ancora in attesa di scoprire cosa succederà al suo Star-Lord, dopo aver annunciato uno spin-off in arrivo sul personaggio ormai di ritorno sulla Terra, ma i Marvel Studios non hanno ancora rivelato quali sono i piani d’azione. Nella newsletter di Jeff Sneider si legge: “La DC potrebbe avere dei piani per Cruise? È possibile... anche se riesco a immaginarlo solo come Batman o come il padre biologico di Superman, Jor-El. Si dice che ci siano delle grandi sorprese nel casting del Superman di Gunn, e immagino che Jor-El sia una di queste, quindi rimanete sintonizzati su questo fronte”.