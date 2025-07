Superman, Rachel Brosnahan spiega come la storia d'amore tra Clark e Lois sarà diversa

News Cinema

Superman introdurrà una versione diversa della storia d'amore tra Lois e Clark: a raccontare di più è Rachel Brosnahan

James Gunn ha chiarito sin dall’inizio che il prossimo Superman non avrebbe raccontato una storia di origini, per cui introdurrà una versione di questo mondo che ha già appurato l’esistenza dei supereroi, traendone benefici e anche minacce. Avendo quindi già un mondo ben preciso in cui operare, Rachel Brosnahan ha anticipato in che modo invece questo film racconterà della storia d’amore tra Clark e Lois.

Superman, Rachel Brosnahan anticipa la relazione tra Clark e Lois: “Ti poni un sacco di domande”

Ai microfoni di ComicBook, Rachel Brosnahan ha affrontato il modo in cui questo film proporrà la storia d’amore tra i due protagonisti. Lois Lane è l’interesse sentimentale di Clrak Kent ed è sempre stato così, per cui non cambierà neppure nella versione proposta da James Gunn. Eppure questo film mostrerà un aspetto della loro relazione già avanzato che potrebbe suscitare delle domande: “Sono in una fase della loro relazione in cui ti poni un sacco di domande... Ma penso che sia davvero speciale. Ci sono state così tante versioni meravigliosamente iconiche di questa relazione. E credo che questo film in particolare onori la mitologia e la tradizione che sono state costruite in precedenza, ma cambi l'obiettivo per guardarle da una prospettiva leggermente diversa e in un momento leggermente diverso”.