Superman
Superman, Lex Luthor stava diffondendo notizie false sui genitori di Kal-El? L'indizio

Cristina Migliaccio

Ora che Superman è disponibile in formato digitale, i fan hanno avuto l'opportunità di analizzare nel dettaglio alcuni passaggi del film: e se il messaggio dei genitori di Kal-El fosse stato effettivamente alterato?

Superman, Lex Luthor stava diffondendo notizie false sui genitori di Kal-El? L'indizio

Ora che Superman è disponibile in digitale, il pubblico ha potuto analizzare ancor più nel dettaglio ogni singolo passaggio del film, motivo per cui alcuni hanno notato un piccolissimo indizio che potrebbe scagionare i genitori di Kal-El. Diretto da James Gunn, Superman ha introdotto un Clark Kent ben integrato nel suo mondo. Superman è in genere apprezzato dai più, ma ha scatenato non poche polemiche in termini politici ed è diventato il nemico numero 1 di Lex Luthor. Quest’ultimo, pur di vincere la guerra, ha condiviso con il mondo intero un messaggio dei genitori di Kal-El, recuperando la seconda parte danneggiata dall’arrivo sulla Terra. Clark, infatti, non ha mai avuto l’occasione di ascoltare quella seconda parte, poi condivisa e tradotta con il resto del mondo per danneggiare la sua posizione. Condiviso da Lex Luthor, il messaggio sosteneva che Kal-El avrebbe dovuto costruire una nuova Krypton sulla Terra sottomettendo gli umani, gettando luce sulle vere intenzioni di Superman. Ora, però, è emerso un piccolo indizio che potrebbe scagionare i genitori di Kal-El.

Superman, Lex Luthor ha falsificato il messaggio dei genitori di Kal-El?

Analizzando fotogramma per fotogramma il primo film del DCU, i fan hanno individuato un piccolo dettaglio andato perso sul grande schermo. Via X, l’account DC Film News ha condiviso uno screenshot che riguarda la brevissima apparizione di Maxwell Lord ai microfoni del Metropolis Today, ma sullo sfondo appare un trafiletto che si riferisce all’articolo del Daily Planet che incrimina Lex Luthor. Ed è proprio quel trafiletto a suggerire che Lex abbia manipolato anche il messaggio dei genitori kryptoniani di Superman, che ha giocato un ruolo cruciale nel film.

Jor-El e Lara Lor-Van hanno registrato un messaggio per loro figlio prima di inviarlo sulla Terra sperando in un futuro migliore. La registrazione, però, è stata danneggiata durante il tragitto e Kal-El non ha mai ascoltato la seconda parte di quel messaggio. Crede, però, che i genitori gli abbiano affidato un compito importante: essere d’ispirazione per il popolo della Terra. La presunta verità condivisa poi da Lex Luthor al resto del mondo celerebbe intenzioni molto più oscure. Pare che Jor-El e Lara Lor-Van abbiano spedito il figlio sulla Terra per conquistarla, ma il messaggio potrebbe essere stato manipolato da Lex. Nel film, ogni esperto di lingua ha sostenuto che il messaggio fosse autentico, persino Mister Terrific è di questa opinione e anche il regista James Gunn ha confermato che Lex non ha alterato il messaggio. Quello screenshot, però, suggerisce un’altra strada.

