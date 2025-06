Superman: l'8 luglio serata speciale Fan Screening, acquista subito il tuo biglietto

News Cinema

Il The Space Cinema Roma Moderno si prepara ad accogliere uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione: lunedì 8 luglio, in anteprima assoluta, arriva sul grande schermo Superman, il nuovo capitolo dedicato all’eroe DC Comics, con una serata speciale fan screening che promette sorprese, atmosfera elettrizzante e partecipazione attiva del pubblico.





Per l’occasione, il multisala ospiterà due spettacoli esclusivi, uno alle 20:15 e uno alle 21:00, invitando tutti i fan a indossare mantelli rossi, t-shirt o accessori a tema Superman per vivere l’esperienza in pieno stile. L’evento si svolgerà in modalità antipirateria: all’ingresso, i telefoni degli spettatori verranno sigillati per garantire un’esperienza sicura e senza spoiler.