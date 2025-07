Superman: James Gunn spiega perché Nicholas Hoult non poteva interpretare Superman

News Cinema

Nicholas Hoult è Lex Luthor nel Superman di James Gunn in uscita il 9 luglio. L'attore voleva la parte di Superman, ma il regista non pensava che fosse adatto. Adesso sappiamo il perché.

Torniamo a parlare dell'attesissimo Superman di James Gunn, che debutterà nelle sale italiane il 9 luglio e che racconta la storia di uno dei supereroi più amati di sempre. Come sapete, a interpretare Superman, nonché il suo alter ego in borghese, è David Corenswet, che certamente abbiamo ben presente ma non possiamo considerare ancora una star. Di certo lo diventerà una volta che il cinecomic sarà sul grande schermo, ma al momento è molto più famoso l'attore che presta il volto a Lex Luthor alias l'antagonista del film. Parliamo di Nicholas Hoult, che abbiamo conosciuto, diversi anni fa, per la precisione quando era ancora un bambino, in About a Boy. Non è un mistero che, quando James Gunn si è messo in cerca del suo Superman, proprio Hoult si sia presentato ai provini. Il nostro desiderava ardentemente il ruolo del protagonista, ma Gunn, che pure ha notato il suo talento, lo ha persuaso che sarebbe stato invece un ottimo Lex Luthor. Hoult ha detto sì e tutto il resto è storia. Ciò che però non sapevamo è il motivo per cui il buon Nicholas sia stato "dirottato" dal regista verso il cattivo della storia.

Perché James Gunn non ha affidato la parte di Superman a Nichols Hoult

Durante un episodio della web-serie Jake's Take, James Gunn ha detto a Jake Hamilton, che lo intervistava, che semplicemente Nicholas Hoult non era adatto al ruolo di Superman. Ecco la dichiarazione del regista:

Non so se sai che Nick Hoult ha fatto il provino per il ruolo di Superman. È un attore bravissimo. Alcuni potrebbero dire che per certi versi è migliore di David, ma non era adatto per la parte, e questa è la ragione per cui non l'ha ottenuta. Per quanto un attore possa trasformarsi, Nick era più controllato.

James Gunn ha poi raccontato che Hoult aveva fatto delle prove con una serie di attrici che ambivano al ruolo di Lois Lane per capire se ci fosse una buona intesa con qualcuna di loro:

Durante i provini abbiamo anche accostato e mescolato i vari Clark e le varie Lois per essere sicuri che i personaggi avessero la chimica necessaria, e la verità è che Nick, che è un attore piuttosto controllato, stava benissimo insieme a una Lois che invece era poco controllata e quindi il suo contrario.

Alla fine James Gunn ha affidato Clark Kent/Superman a David Corenswet e Lois Lane a Rachel Brosnahan, a proposito dei quali ha dichiarato:

David funzionava benissimo insieme a Rachel perché lei è un'attrice molto controllata mentre David è uno che si lascia andare, il che mi permetteva di avere un diverso tipo di dinamismo sullo schermo.

Anche se non ha ottenuto il ruolo che desiderava, Nicholas Hoult ha pensato che Corenswet sarebbe stato un ottimo Superman appena l'ha incrociato ai provini. Ecco cosa ha raccontato in proposito durante una recente puntata di Jimmy Kimmel Live!:

Sono uscito dalla stanza dove avevo fatto uno dei provini e ho pensato: Dai, non è venuto così male. Ho girato l'angolo e mi sono accorto che lo studio era quasi tutto in ombra. Solo un raggio di sole lo attraversava, e David aveva preso posto proprio sotto il raggio di sole. Se ne stava là ad assorbire energia solare proprio come fa Superman con i suoi poteri. In quel momento, mentre ci stringevamo la mano, ho pensato: Mi farebbe piacere se questo tizio diventasse Superman, è perfetto per la parte.