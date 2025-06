Superman, James Gunn conferma una grande differenza tra il suo universo DC e quello MCU

News Cinema

Con Superman, James Gunn sottolinea una grande differenza tra il suo DCU e l'MCU di cui ha fatto parte con Guardiani della Galassia.

Una delle differenze più importanti tra MCU e DCU, a detta di James Gunn, è il coinvolgimento dei metaumani. Superman debutterà tra non molto sul grande schermo introducendo una nuova era per i DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran alla presidenza. Gunn, reduce dalla piacevole parentesi nel Marvel Cinematic Universe, ha già avuto modo di confrontarsi con un gruppo di supereroi e con tutte le complicazioni di un universo ben intrecciato, motivo per cui ha ben chiaro come procedere nel DCU. In una recente intervista, infatti, il regista di Superman ha spiegato qual è la più importante differenza tra i due universi e come questo giocherà a suo favore.

James Gunn rivela il ruolo prezioso dei metaumani nel suo DCU

A detta di James Gunn, quando il DCU arriverà ufficialmente sul grande schermo, mostrerà il coinvolgimento dei metaumani, esseri dotati di superpoteri che sono già ben radicati in questo universo. James Gunn ha raccontato di aver preso questa decisione insieme agli altri sceneggiatori, rendendo così più agevole l’introduzione di poteri stravaganti. Questo però non significa che ci saranno meno ostacoli. Ai microfoni di Entertainment Weekly, Gunn ha rivelato: “Se vedessi un uomo-squalo camminare per strada probabilmente ti spaventeresti a morte. Invece in quell’universo se ne vedessero uno, lo intenderebbero più come un Paul McCartney in giro per New York”.