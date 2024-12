Superman: in attesa del primo trailer ecco il teaser poster italiano del film di James Gunn!

News Cinema

Il primo trailer di Superman, il cinecomic di James Gunn sull'uomo d’acciaio, dovrebbe arrivare presto, anche se non si conosce la data precisa. Mentre lo aspettiamo, possiamo goderci il teaser poster, che è stato appena diffuso da Warner Bros. Pictures. Il film sarà nei cinema italiani dal 10 luglio 2025.

Mentre tutti attendiamo il primo trailer di Superman, che non dovrebbe tardare ad arrivare anche se non conosciamo la data esatta, possiamo finalmente ammirare il primo teaser poster del film sull’uomo d’acciaio scritto e diretto da James Gunn e in uscita nei cinema in Italia il 10 luglio del 2025 con Warner Bros. Pictures. Nel poster vediamo il supereroe dal costume rosso e blu solo soletto, mentre nelle immagini promozionali in movimento, per cui già abbiamo l’acquolina in bocca, andremo a conoscere i nuovi Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan) e soprattutto Superman in versione Clark Kent, quindi nelle vesti di un giornalista bravo e sorridente.

Ci informa Collider che, la scorsa settimana, durante il podcast di Josh Horowiz intitolato Happy, Sad, Confused, James Gunn ha spiegato che il suo film mostrerà un lato di Superman che non avevamo mai visto prima al cinema. Ovviamente il regista non ha svelato di quale lato si tratti, ha però aggiunto che il Lex Luthor che il supereroe si troverà di fronte sarà tremila volte più minaccioso di tutti i Lex Luthor cinematografici messi insieme. Alla sua pericolosità contribuirà l’aspetto di Nicholas Hoult, ha detto Gunn, il che ci porta a credere che sarà più massiccio e muscoloso del personaggio che l’attore ha interpretato per esempio in Giurato numero 2 di Clint Eastwood. Ricordiamo che qui Superman/Clark Kent ha il volto di David Corenswet, che abbiamo visto, per esempio nella serie di Ryan Murphy Hollywood. Paradossalmente, il fatto che questo sia il primo ruolo cinematografico realmente significativo dell’attore permette di dare al film un’identità già forte, da consolidare nel futuro. Staremo a vedere se la sua performance scalzerà dalla cima del podio dei vari Superman il compianto Christopher Reeve. Dopo quest’ultimo, al cinema il personaggio ha avuto il volto di Brandon Routh e di Henry Cavill.

Superman: il teaser poster italiano del film di James Gunn

Il teaser poster di Superman segue l’introduzione, da parte di James Gunn, di Krypto, il fedele amico a 4 zampe di Superman che somiglia a Ozu, che poi è il cane del regista. In ogni modo nel manifesto Superman sfreccia verso l’alto, ha l’aria fiera, una postura invidiabile e pettorali ben sviluppati. In questo l’immagine è figlia del nostro tempo. Reeve, che pure sfoggiava spalle larghe e braccia e gambe toniche, aveva un'altra fisicità, e in questa constatazione non c'è nessun giudizio di merito.