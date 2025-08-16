Superman, il confronto intenso tra James Gunn e David Corenswet sul set: "È stato il nostro giorno più bello"

News Cinema

Superman esce in VOD negli USA con tanto di contenuto speciale dietro le quinte di 1 ora per chi lo acquista. In un'estratto di questo video, si vede uno scambio importante tra l'attore protagonista e il regista avvenuto durante la lavorazione del film.

Ricorderete quella scena in Superman in cui l'eroe di Krypton piomba nel quartier generale di Lex Luthor per un confronto diretto con il suo nemico. Quest'ultimo lo apostrofa dicendogli "alieno pezzo di merda" ricevendo in risposta un breve monologo che rappresenta il cuore del film. Superman ribatte così:

"È proprio su questo punto che hai sempre sbagliato Lex. Io sono umano quanto tutti voi. Io amo, io ho paura. Mi sveglio ogni mattina, e nonostante non sia sicuro di cosa io debba fare, metto un piede di fronte all'altro e inizio a fare le mie scelte nel miglior modo possibile. E ogni volta che dici che non appartengo a questo mondo, mi fai star male. Questo significa essere umano. E questa è la mia pià grande forza".

In un estratto di un video making-of del film, vediamo la realizzazione di questa scena accompagnata dai commenti del regista James Gunn e del protagonista David Corenswet.

Superman: l'intenso scambio tra Gunn e Corenswet sulle emozioni del supereroe

La scena in questione mette in risalto un momento in cui doveva uscire qualcosa di più dal supereroe, qualcosa che permettesse di mostrare un lato più intimo del personaggio, secondo la visione del regista. Come si vede nel video più in basso, Gunn chiede a Corenswet di aggiungere più emozioni quando dice la sua battuta. L'attore, però, a un certo punto si ferma e raggiunge il regista al monitor con i suoi collaboratori per porgli domande più precise, perché ha bisogno di capire. Così lo spiega lo stesso Corenswet:

Vengo dal teatro, quindi adoro discutere sul testo, sul significato di ogni parola e persino sulla punteggiatura. So che questo attenggiamento può irritare qualcuno, ma ho bisogno che tutto abbia un senso, devo sapere cosa sto cercando di ottenere con la mia interpretazione. James continuava a dirmi "Più emozione, più emozione’ e io ho iniziato a tempestarlo di domande.

A dispetto di quanto molti siti riportino di questo scambio, chiamandolo "scontro", "disputa", "diverbio", giusto per arrivare a quel solito sensazionalismo eccessivo dei media, non si tratta di nient'altro che di un normale chiarimento tra regista e protagonista durante la lavorazione di un film. Peraltro, si tratta di un scambio interessante nel comprendere la dedizione al lavoro delle due persone coinvolte. Superman ha dunque spostato il contronto da Lex Luthor, nella finzione della scena, al regista nella realtà per la creazione della scena stessa. Alla fine del video, il regista emozionato racconta del messaggio ricevuto a fine giornata dall'attore che lo ringraziava dicendogli "è stato il giorno più bello", un sentimento condiviso anche da Gunn.

Il contenuto speciale da cui è prevelato questo estratto pubblicato da James Gunn su X, fa parte di un documentario di 1 ora di durata sulla relizzazione di Superman che sarà visibile soltanto da chi acquisterà negli USA il film in digitale, già disponibile da ieri. Sui supporti fisici invece, dunque in DVD, Blu-ray e 4K UHD, ci saranno altri contenuti speciali ma non questo, con buona pace dei collezionisti che già si stanno lamentando di questa scelta.