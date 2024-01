Superman e Batman di pubblico dominio come Topolino tra dieci anni?

News Cinema

I numeri parlano chiaro: così come il Mickey Mouse di Steamboat Willie, classe 1928, è diventato quest'anno di pubblico dominio, così succederà a Superman e Batman nel 2034 e 2035. Con le stesse regole, che riassumiamo qui.

All'inizio dell'anno se ne è fatto un gran parlare: il Topolino di Steamboat Willie (solo quello) è diventato di pubblico dominio, perciò qualche fan DC Comics ha iniziato a farsi due conti, ponendosi la fatidica domanda. Ma quindi anche a Superman e Batman accadrà la stessa cosa tra dieci anni? La risposta breve è: sì. Vi forniamo la risposta più lunga qui in basso, tenendo presente proprio quanto scrivemmo in occasione dell'evento che ha coinvolto Mickey Mouse. Leggi anche Topolino è davvero adesso di pubblico dominio? I termini della questione

Batman e Superman di pubblico dominio come Mickey Mouse, ma progressivamente

Si potrebbe ironicamente dire che, per quanto riguarda il cinema, tenendo presente l'indebolimento del fenomeno cinecomic negli ultimi tempi, tra dieci anni la questione avrà un peso meno eclatante per il grande schermo, salvo miracoli. Sicuramente però, non foss'altro per la loro tradizione fumettistica e la forza iconica e culturale di Superman e Batman, l'idea che possano prendere la strada del pubblico dominio tra dieci anni fa un certo effetto: Variety ha interpellato qualche esperto per capire i termini della questione.

In buona sostanza, vale quanto sintetizzammo per Topolino: diventa di pubblico dominio solo il personaggio così com'è nell'anno della registrazione, (1938 per Superman, 1939 per Batman), non nelle sue varianti grafiche e narrative successive. In altre parole, dal 2034 e dal 2035 sarà possibile raffigurare i due supereroi e raccontare storie che li riguardano, a patto che si rimanga in questi confini, attendendo poi le prossime scadenze per lo "sblocco" dei personaggi secondari e delle loro altre versioni. Sintetizza l'esperto batmaniano Chris Sims con una battuta: "Batman ce l'hai, ma ti manca Robin. Superman ce l'hai, ma ti manca ancora la kryptonite". Per la legge americana sul copyright, lo ricordiamo, devono trascorrere 95 anni dalla registrazione della proprietà intellettuale, prima che questa entri nel pubblico dominio. Nel caso di personaggi che sono anche trademark, cioè simboli iconici di aziende, siccome il trademark non ha scadenza, è necessario evidenziare che i prodotti e i lavori non ufficiali non sono autorizzati in alcuna maniera dalla casa madre.

Pare che Jay Kogan, viceconsigliere generale della DC, abbia distribuito un memorandum per limitare i danni di questo passaggio, cominciando a lavorare da ora. Parole d'ordine: aggiornare sempre i personaggi, proporne le versioni più nuove, lavorare al massimo sulla qualità, per dare l'idea che le produzioni altrui siano "roba di seconda mano". Non a caso James Gunn ha dichiarato che nel suo reboot Superman Legacy ci saranno i personaggi di The Authority, nati nel 1999, proprio come primo passo in quell'operazione di "protezione strategica" con copyright più freschi.