Superman di James Gunn arriva al cinema: idee, colori e aspettative per il reboot del film e dell'universo DC

Arriva oggi nei cinema italiani distribuito da Warner Bros. Pictures il Superman di James Gunn. Il supereroe per antonomasia, nella sua nuova rivisitazione per il grande schermo cinematografico, torna a volare nei cinema di tutto il mondo.

Era il 31 gennaio del 2023 quando James Gunn e Peter Safran, incaricati di dirigere i nuovi DC Studios, annunciavano ufficialmente che il primo film del nuovo corso cinematografico dei DC Comics sarebbe stato l'Uomo d'Acciaio. Non più quello stoico e tormentato che avevamo apprezzato con il volto di Henry Cavill, ma una versione più giovane e molto lontana dalle atmosfere dark firmate da Zack Snyder.

Da oggi, 9 luglio, potremmo finalmente capire in quale direzione voglia andare questo nuovo Superman distribuito nei nostri cinema da Warner Bros. Pictures, che è un po' più di un reboot (e che non ha mantenuto il titolo iniziale all'annuncio, Superman: Legacy. Il film è il primo grande passo del nuovo universo DC Studios, ribattezzato Gods and Monsters. James Gunn ne è alla guida e, questo dovrebbe farci ben sperare se consideriamo l'ottimo lavoro svolto sui Guardiani della Galassia per la Marvel e la creatività infusa in The Suicide Squad per la DC. L’obiettivo è quello di costruire un universo narrativo coerente che rivitalizzi tutto il gregge di supereroi di casa DC Comics. Poi, se sia troppo tardi per la cosiddetta "fatigue" da parte del pubblico verso personaggi con superpoteri, non lo sappiamo con certezza ma, insieme a Safran, Gunn ha scommesso tutto su questo nuovo inizio. Superman sarà quindi il punto di partenza ufficiale di qualcosa che si estenderà tra cinema, TV e animazione. Come ha già fatto Marvel, appunto, ma con quello che è sempre mancato alla DC, un'identità ben definita.

Superman: le scelte artistiche per il reboot

Per Gunn, questo film è un omaggio a un eroe che rappresenta “la verità, la giustizia e la speranza”. Il suo intento è riportarlo alla sua essenza, rendendolo di nuovo un simbolo di ispirazione per tutte le generazioni. Il regista ha dichiarato di voler raccontare un Superman già in azione, evitando l’ennesima origin story. Il Clark Kent che vedremo sarà un uomo che cerca il suo posto nel mondo, combattuto tra il suo essere mezzo kryptoniano e mezzo umano. Il regista ha tratto ispirazione da celebri storie a fumetti per dar vita a un film che cerca il suo baricentro tra spettacolarità, emozione e tenerezza. Non distante da quanto trovato da Gunn per i Guardiani.

Il regista sostiene di essere qui al suo primo vero film su un supereroe perché, come dice lui stesso, "Super non era un supereroe, i Guardiani erano degli avventurieri, la Suicide Squad un gruppo di villain e quella su Peacemaker era una serie TV su un pazzo". Nel creare un film sul supereroe per antonomasia, Gunn cerca di riflettere su identità, responsabilità e gentilezza in un mondo cinico. E c’è un dettaglio che rende il regista ancora più vicino ai fan: la sua presenza costante sui social. Lì risponde con entusiasmo a domande, chiarisce notizie, smentisce rumor e condivide informazioni e retroscena in tempo reale. I fan sono stati di fatto accompagnati fino a qui dal suo autore, grazie alla costante condivisione delle maggiori scelte per il film.

Superman: il cast del nuovo film

A indossare il mantello è David Corenswet, un volto emergente scelto per poter restituire a Superman quella combinazione di forza, purezza e vulnerabilità che da sempre lo distingue e che, cinematograficamente parlando, più si avvicina all'inossidabile immagine che Christopher Reeve ha dato al personaggio. Al suo fianco, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, brillante e temeraria giornalista del Daily Planet, e Nicholas Hoult nel ruolo di un Lex Luthor moderno e minaccioso. Il cast si arricchisce con Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mister Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho) e altri volti del mondo DC. Con il primo trailer abbiamo anche avuto modo di scoprire che anche Krypto avrà il suo spazio, il supercane che conoscono bene i lettori dei fumetti e gli spettatori della serie animata che porta il suo nome. Krypto è il fedele cane di Superman, arrivato dalla stessa Krypton e dotato di poteri simili a quelli del suo padrone. Se c'era dubbi sul tono leggero di questa nuova versione, la presenza di Krypto li ha spazzati via velocemente. Nato nei fumetti negli anni '50, la creatura in CGI punterà a rubare il cuore del pubblico (e a tempestare di meme i social).

Superman: le aspettative di Warner Bros e DC Comics

Per Warner Bros. e DC Studios, Superman è la scommessa su cui si gioca il futuro dell’intero franchise DC. Dopo anni di alti e bassi, l’obiettivo è chiaro ed è tentare di costruire una nuova mitologia coesa, emozionante e seguita dal pubblico con la stessa passione dedicata ai supereroi Marvel. Le aspettative sul box office sono alte: si parla di oltre 125 milioni di dollari nel weekend di apertura. Il film, pare, non inizierà con il logo Warner Bros., ma solo con quello di DC Studios, proprio per sottolineare la nascita di una nuova era narrativa autonoma, con una visione unitaria. Se il pubblico risponderà con entusiasmo, Superman diventerà il trampolino per lanciare altri progetti già in sviluppo, come Supergirl: Woman of Tomorrow.

