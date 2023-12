Superman, Batman, Robin: James Gunn aggiorna sullo stato di Superman Legacy e The Brave and the Bold

News Cinema

Rispondendo direttamente ai fan su Threads, il regista James Gunn li ha aggiornati sullo stato di due progetti dei nuovi DC Studios: Superman Legacy e The Brave and the Bold, che riporterà sullo schermo Batman & Robin.

Mentre il mondo si domanda quale sia la sorte dei cinecomic viste le recenti difficoltà Marvel, James Gunn e Peter Safran continuano dietro le quinte il loro reboot dell'universo DC al cinema, presso i nuovi DC Studios: proprio Gunn, regista del futuro Superman Legacy, ha offerto ai fan su Threads aggiornamenti sul progetto e ha anche chiarito quanto ci sia di vero nei rumor riguardanti il nuovo film con Batman e Robin, The Brave and the Bold.

Superman Legacy rispetta la tabella di marcia, The Brave and the Bold è ancora senza copione