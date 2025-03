Superbad, perché Jonah Hill non poteva toccare una Playstation

News Cinema

Seth Rogen, cosceneggiatore di Superbad, ha raccontato che la Sony era preoccupata dal personaggio di Jonah Hill, tanto che impose agli autori di non fargli mai toccare una Playstation nel film. Questione di immagine!

Impegnato a promuovere la serie The Studio per Apple TV+, Seth Rogen ha raccontato un aneddoto riguardante la lavorazione di Suxbad - 3 Menti sopra il pelo, che per comodità e decenza in questa news chiameremo solo col titolo originale, Superbad. Nel film del 2007 Jonah Hill, al suo debutto da protagonista al fianco di Michael Cera, interpretava un liceale fuori controllo e senza inibizioni. Unico problema: la Sony, che produceva il film e voleva un product placement, mise dei paletti... Leggi anche Jonah Hill non promuoverà più i suoi film per non aggravare gli attacchi d'ansia: la lettera aperta dell'attore al pubblico

Jonah Hill era troppo "spregevole" per la Playstation in Superbad

Le scorribande ormonali e demenziali di Jonah Hill e Michael Cera in Superbad del 2007 erano semiautobiografiche: infatti i personaggi si chiamano Seth ed Evan, come Seth Rogen e Evan Goldberg che scrissero il film. Rogen in particolare era anche nel cast, nei panni di uno dei due impresentabili poliziotti, insieme a Bill Hader. La nuova serie di Rogen & Goldberg, intitolata The Studio e prossimamente su Apple TV+ (dal 26 marzo), racconta le dinamiche produttive hollywoodiane, perciò a maggior ragione sul red carpet Seth ha voluto rivelare a Rotten Tomatoes un vero dietro le quinte spassoso proprio di Superbad.

Nel film solo Michael Cera usa una Playstation 2: era un product placement importante per la Sony, ma c'è un motivo per cui non lo fa il personaggio di Hill. Sony disse apertamente a Rogen e Goldberg che riteneva Seth "riprorevole": "La Sony fece il film e ci dissero che il personaggio di Jonah Hill, Seth, era per lo studio 'spregevole'. C'è una scena in cui giocano a dei videogiochi e ci dissero: Jonah non può toccare una Playstation. [...] Mi fanno: non possiamo farlo interagire con i nostri prodotti, perché è un personaggio troppo spregevole! E io: ma è basato su di me, mi state insultando!" Alla fine fu trovata la quadra piazzando appunto Cera alias Evan a giocare con The Getaway: Black Monday, un'esclusiva PS2 di un paio di anni prima rispetto alle riprese. Ma non Jonah / Seth: lui proprio no!