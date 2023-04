Super Mario Bros. - Il film, quanto frutterà alla Nintendo? Le previsioni

News Cinema

Un analista finanziario ha spiegato quanti soldi potrebbe portare nelle casse Nintendo il successo di Super Mario Bros. - Il film, dalla settimana scorsa nelle sale di tutto il mondo.

D'accordo, Super Mario Bros. - Il film non è realizzato solo dalla Nintendo, anzi la produzione effettiva è stata a cura dell'Illumination Entertainment, sponsorizzata dalla Universal. La Nintendo tuttavia a questo giro, memore di passate esperienze, ha coprodotto e supervisionato ogni dettaglio dell'adattamento del popolare marchio videoludico: ha un legame col prodotto finito molto più stretto, ha condiviso con i soci gli oneri... e ora potrebbe raccoglierne "onori" a molti zeri, stando a un'analisi di mercato.



La Nintendo potrebbe ottenere 1 miliardo di dollari da Super Mario Bros. - Il film

Stephen Totilo, responsabile della sezione Axios Gaming sul sito di news Axios, ha contattato l'analista David Gibson della MST Financial per un parere: considerando la partenza bruciante di Super Mario Bros. - Il film al boxoffice mondiale (420 milioni di dollari in nemmeno una settimana, al momento in cui scriviamo), quanto potrebbe fruttare alla casa madre Nintendo questo affare? Secondo Gibson si può plausibilmente credere che il cartoon incassi in totale sul 1.200.000.000 di dollari al termine della sua corsa cinematografica, e che la successiva disponibilità digitale registri un numero sui 2.300.000.000. Sono cifre astronomiche, da dividere tuttavia - come si diceva - con Universal e Illumination Entertainment - ergo per David è plausibile che la Nintendo possa concludere l'affare con un guadagno di 150 miliardi di yen, cioè 1.100.000.000 dollari.

Al di là dell'ottimo affare, la Nintendo dovrà decidere come far fruttare questi soldi: amplierà notevolmente i progetti cinematografici contemporaneamente in cantiere (dando per scontato che almeno altri due cartoon in futuro arriveranno, pur non annunciati)? O al contrario proseguirà a ritmo controllato, un film per volta, distanziato negli anni, immettendo gran parte di questa cifra nella sua attività principale, i videogiochi (tra software e hardware)? Immaginiamo che, oltre ai fan, pendano dalle labbra di Shigeru Miyamoto e compagnia anche Chris Meledandri dell'Illumination Entertainment e la stessa Universal...