Super Mario Bros. - il film, il sequel è in arrivo? Risponde Jack Black

News Cinema

Jack Black, voce originale di Bowser, in Super Mario Bros. - il film, ha rivelato cosa sa del sequel del film d'animazione!

Nonostante Super Mario Bros. - il film sia stato una delle pellicole di successo della primavera del 2023, un eventuale sequel non ha ancora ricevuto aggiornamenti positivi. A rivelarlo è stato l'attore Jack Black, voce originale di Bowser, l'acerrimo nemico del baffuto idraulico italo-americano Mario (doppiato da Chris Pratt).

Super Mario Bros. - il film, Jack Black aggiorna i fan sul sequel

In un podcast di Variety, qualche giorno fa, Jack Black ha rivelato che al momento non ci sono aggiornamenti positivi sul sequel di Super Mario Bros. - il film. L'attore di School of Rock ha dato la voce a Bowser e ha conquistato il pubblico con la canzone Peaches, una malinconica ballad in cui la malvagia tartaruga si esibisce al pianoforte e canta del suo amore non ricambiato per la principessa dei Regno dei Funghi, Peach.

Al di là delle recensione, non tutte positive, Super Mario Bros. - il film è stato, tuttavia, un successo al botteghino e ha fatto sognare i fan del videogioco Nintendo, che finalmente hanno ammirato sul grande schermo una pellicola dedicata al loro beniamino. Attualmente, inoltre, come rivela Screenrant, il film è il secondo maggior incasso del 2023 dietro Barbie, con oltre 1.36 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

Dato che un sequel sarebbe sicuramente ben accetto dal pubblico, a Jack Black sono stati chiesti aggiornamenti sulla questione e, purtroppo, l'attore ha dato una risposta che non piacerà molto a chi si aspettava di vedere presto un sequel delle avventure di Mario e Luigi. La star ha rivelato che nel corso dei restanti mesi di questo 2023 non ha avuto alcuna notizia, ma sembra che i produttori del film si siano trincerati dietro un ostinato silenzio:

"C'è stato un silenzio radio. Le uniche chiacchiere provengono da me e non so nemmeno se ho il permesso di parlarvene. Non vedevo l'ora di tornare al lavoro. Ho anche pensato al titolo 'La vendetta di Bowser'. Penso che potrebbe essere un musical, come quello che sta realizzando Todd Philips con Joker 2"

Sebbene sia stato un grande successo al botteghino, Nintendo, Universale e Illumination non hanno ancora divulgato aggiornamenti sull'effettiva produzione di un sequel di Super Mario Bros. - il film. Il presidente della casa di videogiochi, Shuntaro Furukawa aveva precedentemente espresso interesse a veder realizzato un nuovo capitolo su Mario e le sue avventure e anche Chris Pratt aveva anticipato che, nel corso del 2023, ci sarebbero stati aggiornamenti importanti sul sequel.

Tuttavia, anche a causa dello sciopero dei sindacati SAG-AFTRA è probabile che tutte le decisioni siano state rimandate e che le case di produzione dietro il film vogliano prendersi il giusto tempo prima di dare il via libero definitivo a un Super Mario Bros. 2. Inoltre, dato che Nintendo ha acconsentito alla realizzazione di un live-action de The Legend of Zelda, è altrettanto probabile che le energie e l'attenzione dell'azienda siano maggiormente concentrate su questo progetto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e sperare che nel 2024 ci sia una conferma che un sequel di Super Mario Bros. - il film è in fase di sviluppo.