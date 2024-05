Super Mario Bros. 2, Chris Pratt punta al Nintendoverse: "C'è così tanto da esplorare!"

News Cinema

Con Super Mario Bros. 2 confermato e uno Zelda in arrivo, Chris Pratt, voce originale di Mario per il cinema, si dimostra apertissimo a un "Nintendoverse" per il grande schermo. E gasatissimo, fan sin da bambino (come tanti di noi).

Mentre i fan attendono notizie sul film dal vero su Zelda affidato a Wes Ball, sappiamo che l'Illumination è tornata al lavoro su Super Mario Bros. 2, il sequel del film che nel 2023 ha ottenuto un risultato esplosivo al boxoffice mondiale. Chiacchierando con Screenrant, Chris Pratt, voce americana di Mario nei film (da noi Carlo Santamaria ha preso in consegna il personaggio), ha espresso il suo entusiasmo per questo nascente "Nintendoverse" cinematografico. Cosa spera di vedere? Leggi anche The Legend of Zelda, il regista ha 'una fantastica idea' per il live-action: ecco che tipo di film sarà

Chris Pratt e l'universo Nintendo: "Non ci sono limiti, potremmo parlarne per ore"

100 milioni di dollari di costo, 1.362.000.000 d'incasso mondiale: Super Mario Bros. - Il film dell'Illumination / Universal, coprodotto con la stessa Nintendo, ha inaugurato al meglio un vero universo Nintendo al cinema, un "Nintendoverse". Sappiamo che il regista Wes Ball è al lavoro presso la Sony Pictures Entertainment su un film dal vero basato sulla saga di Zelda, altro marchio di punta nintendiano, ma l'Illumination è prevedibilmente già tornata al lavoro su una sorta di Super Mario Bros. 2 (ci aspettiamo tutti Yoshi in azione, dopo quella sequenza negli end credits): qualche mese fa ci è stato detto che il nuovo cartoon punterà più che altro a "espandere il mondo di Mario". Chris Pratt, che nelle ultime settimane è stato intervistato parecchio per un'altra voce cartoon, quella per il protagonista in Garfield: Una missione gustosa, non nasconde il suo entusiasmo per la prospettiva: vedere al cinema i videogiochi che tante generazioni hanno amato e amano tuttora. Dice:

Cavolo, c'è così tanto da esplorare! Ci sono decenni di giochi da esplorare, non solo con Mario, Peach, Donkey Kong, Luigi, Bowser e Yoshi, che faceva capolino alla fine. Ma questa cosa mi gasa un sacco, ero un maniaco Nintendo da bambino, solo pensare a quante cose si potrebbero fare da Legend of Zelda all'intero Nintendo Cinematic Universe, a quale aspetto avrebbero tutti questi personaggi che amo? Voglio dire, non ci sono limiti! Potremmo parlarne per ore!