Suitable Flesh, Heather Graham nel trailer della commedia erotica horror e sopra le righe

News Cinema

Heather Graham torna con un b-movie horror che miscela umorismo, possessioni ed erotismo, con un occhio a H. P. Lovecraft. Ecco il trailer originale di Suitable Flesh.

Thriller erotico, commedia e H. P. Lovecraft miscelati? Un po' troppo? Non la pensano così Heather Graham e Joe Lynch, rispettivamente interprete e regista di Suitable Flesh (letteralmente "la carne adatta"), un film fuori dai canoni, pacchiano in modo consapevole, in uscita limitata negli States a fine ottobre. Ve ne mostriamo qui il trailer originale.





Suitable Flesh, la trama dell'horror comedy erotica con Heather Graham

La trama di Suitable Flesh prevede che la psichiatra Elizabeth Derby (Heather Graham) sviluppi un'ossessione per un seducente paziente molto più giovane di lei, interpretato da Judah Lewis. Sembra che il ragazzo soffra di disturbi di personalità, ma la realtà è molto più inquietante, e dopo l'unione Elizabeth capirà che porta con sé qualcosa di peggio di un semplice problema mentale. E quel qualcosa ora ha scelto lei come nuova incarnazione, decisamente incontrollabile.

La sceneggiatura è basata sul racconto di H. P. Lovecraft del 1933 intitolato "The Thing on the Doorstep" ("La cosa sulla soglia"), adattato da Dennis Paoli col compianto regista Stuart Gordon, deceduto nel 2020. Questa nuova versione del copione però ha scambiato il sesso dei due protagonisti, cosa che ha appassionato Heather Graham, come ha spiegato a Indiewire: "Dicevano che il racconto originale parla di quest'uomo più vecchio che s'innamora di questa donna più giovane, si son detti: beh, è una storia vista mille volte. Ma se invece creassimo una storia sulla sessualità della donna, sul suo viaggio orrorifico ed erotico? E Joe Lynch continuava a citarmi fantastici thriller erotici come Basic Instinct, Brivido caldo, e mi sono resa conto che non avevano fatto molti film così di recente, ma mi ricordo che li amavo tantissimo quand'ero più giovane, mi piaceva proprio il genere."