Suicide Squad, la Director's Cut di David Ayer potrebbe uscire sul serio?

Colpo di scena: per anni il regista David Ayer si è lamentato dei rimaneggiamenti della Warner Bros. sul suo Suicide Squad del 2016, sognando una Director's Cut stile Zack Snyder e Justice League. A sorpresa, i nuovi DC Studios potrebbero essere sul serio interessati alla cosa...

Il regista David Ayer non ha mai accettato il rimaneggiamento che la Warner Bros. operò sul suo Suicide Squad del 2016: a cavallo dell'annuncio di Zack Snyder's Justice League, cominciò a sperare in una Director's Cut analoga, che gli consentisse di rettificare le pesanti modifiche che il film con Will Smith e Margot Robbie aveva subito. Fino a poco tempo fa era solo una sua speranza, ma stando a quello che ha postato su Twitter poco fa, la cosa potrebbe accadere... Prima di proseguire, vi invitiamo a visitare il link qui in basso, dove trovate un riassunto della visione di Ayer, così come lui la raccontò tre anni fa. Leggi anche Suicide Squad, ecco come sarebbe l'Ayer Cut del regista David Ayer

I DC Studios non escludono una Director's Cut di Suicide Squad?

Come sappiamo ormai tutti, il DC Universe è in corso di reboot ad opera di James Gunn e Peter Safran, alla guida dei nuovi DC Studios, voluti dal CEO David Zaslav, dopo che il gruppo di Discovery ha comprato la Warner Bros. Ora, non sono le circostanze migliori per sperare nel rilancio di un film relativamente sfortunato della passata gestione come Suicide Squad, che comunque portò a casa 746.847.000 milioni di dollari per 175 di costo (fu più che altro demolito dai fan e dalla critica, ma incassò ugualmente). Nonostante tutto, bisogna ricordare che Gunn è affezionato alla Suicide Squad, tanto da aver lui stesso firmato The Suicide Squad - Missione Suicida nel 2021, riconfermando alcuni personaggi del film di Ayer, Harley Quinn alias Margot Robbie in testa. Non stupisce quindi che David Ayer scriva adesso del suo "vero" Suicide Squad, in risposta a un fan che lo uasva ironicamente per suggerire di non fidarsi della Warner / DC:

C'è una curiosità genuina, un interesse, da parte di tante persone. E sono consapevole che esiste un gruppo di persone che si diverte a prendere in giro il film. Il tuo commento è un perfetto esempio di come molti siano magneticamente attratti dal discutere del film del 2016 in modo negativo. Hai mai avuto un'esperienza nella vita che non è andata come speravi, ti ha trascinato con sé e ti ha portato a ripensare a tutto? A me è successo. Tutto quello che so è che il mio film fila molto meglio della versione diffusa dallo studio. L'interesse nel mostrare la mia versione mi sembra concreto e organico. Gunn mi ha detto che verrà il momento di condividerla. Lui si merita assolutamente di lanciare il suo DC Universe senza farsi distrarre da drammi che riguardano un vecchio progetto.