Suicide Squad, il regista ammette il suo unico rimpianto per il Joker di Jared Leto

News Cinema

Qual è il più grande rimpianto del regista di Suicide Squad riguardo il Joker di Jared Leto? Uno solo a quanto pare ed è ben evidente.

Anche i registi hanno rimpianti e quello menzionato di recente da David Ayer riguarda Suicide Squad. Uscito nel 2016 con un cast ricco di nomi interessanti, il film ha generato curiosità ma anche diverse polemiche, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del Joker interpretato da Jared Leto. E pare che su questo sia d’accordo anche il regista. Il suo più grande rimpianto, infatti, riguarda proprio questo personaggio.



Suicide Squad: Blitz trailer italiano ufficiale - HD

David Ayer ammette il suo più grande rimpianto per Suicide Squad: riguarda Joker

David Ayer figura sia come regista che come sceneggiatore di Suicide Squad, film che ha unito i supercattivi dei DC Studios puntando ad un cast corale. Nonostante il film abbia generato alcune perplessità e guadagnato anche un ulteriore The Suicide Squad – Missione suicida realizzato da James Gunn nel 2021, il primo ha aiutato Margot Robbie ad inserirsi rapidamente nella pop culture insieme alla sua Harley Quinn. Tuttavia David Ayer ha espresso alcune perplessità in merito al Joker di Jared Leto e ha spiegato qual è il suo più grande rimpianto in questo senso. Il regista ha commentato l’aspetto di Joker e, via Twitter, ha raccontato di non aver esattamente apprezzato il tatuaggio inciso sulla fronte che recita la parola “danneggiato”. Un fan, infatti, gli ha chiesto perché avesse deciso di procedere con quel tatuaggio, fortemente criticato dagli spettatori. A detta del regista, quel tatuaggio doveva essere una sorta di presa in giro di Batman.

In quel modo Joker si stava prendendo gioco di Batman dopo essere stato preso a pugni da lui. È l’unica scelta estetica che vorrei non aver mai fatto. Ho incassato una marea di critiche per questo, ovviamente.

Mentre i precedenti Joker interpretati da Jack Nicholson e Heath Ledger hanno rispettato nell’aspetto il guizzo estetico del personaggio nei fumetti, la versione di Jared Leto per Suicide Squad si discosta particolarmente con libertà creative, proponendo un design più accentuato a partire dagli innumerevoli tatuaggi. Il più criticato resta “danneggiato” inciso sulla fronte. Il regista, sempre via Twitter, ha mostrato ai suoi fan alcuni dettagli da dietro le quinte di Suicide Squad, come ad esempio alcuni esperimenti estetici per la realizzazione di Joker dove tuttavia il tatuaggio “incriminato” è sempre ben evidente.