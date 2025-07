Sueño Perro, A Film Installation by Alejandro G. Iñárritu: una mostra per i 25 anni di Amores Perros con immagini inedite

News Cinema

A Milano, presso la Fondazione Prada, una mostra intitolata Sueño Perro: A Film Installation by Alejandro G. Iñárritu celebrerà i 25 anni di Amores Perros a partire dal 18 settembre. Ci sarà del girato inedito del film.

A partire dal 18 settembre, presso la sede milanese della Fondazione Prada, si potrà visitare una mostra multisensoriale nata dall'intersezione tra cinema e arti visive e concepita dal regista messicano Alejandro G. Iñárritu. Intitolata Sueño Perro: A Film Installation by Alejandro G. Iñárritu, è legata allo splendido Amores Perros, di cui celebra il venticinquesimo anniversario.

Sueño Perro: A Film Installation by Alejandro G. Iñárritu: cosa vedranno i visitatori

Sueño Perro svelerà al pubblico frammenti inediti di girato di Amores Perros, eliminati in fase di montaggio ma legati ai grandi temi universali del film: l'amore, il tradimento e la violenza. A proposito dell'installazione e di com'è nata, Alejandro G. Iñárritu ha dichiarato:

Durante la fase di editing di Amores Perros oltre trecento chilometri di pellicola sono stati tagliati e lasciati sul pavimento della sala di montaggio. Queste immagini cariche di intensità che corrispondono a sedici milioni di fotogrammi sono rimaste sepolte negli archivi cinematografici dell'UNAM per venticinque anni. In occasione dell'anniversario del film ho sentito il dovere di riscoprire e riesplorare questi frammenti abbandonati, con la loro grana e i fantasmi di celluloide che contengono. Spogliata di ogni narrazione, questa installazione non è un omaggio, ma una resurrezione: un invito a percepire ciò che non è mai stato. È come incontrare un vecchio amico che non abbiamo mai visto prima.

Come ci informa la Fondazione Prada, che è alla sua terza collaborazione con Iñárritu, "il visitatore attraverserà un labirinto semibuio, illuminato da proiettori analogici 35mm che diffonderanno un flusso continuo di frammenti di Amores Perros assemblati per la prima volta. Un paesaggio sonoro, concepito appositamente per l'installazione, sarà diffuso in tutto lo spazio creando un’atmosfera onirica. Ciak, graffi sulla pellicola e lampi di luce tra bobine interromperanno lo scorrere delle immagini".

Ma non finisce qui, perché al primo piano dell'edificio che ospita la Fondazione Prada, ci sarà un allestimento visivo e sonoro concepito appositamente per Sueño Perro dallo scrittore e giornalista messicano Juan Villoro. Questa parte della mostra si intitola Mexico 2000: The Moment that exploded.