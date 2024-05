Su Netflix Barbienheimer avrebbe fatto scintille proprio come in sala: parola del CEO Ted Sarandon

News Cinema

A un giornalista del New York Times, l'Amministratore Delegato di Netfix Ted Sarandon ha spiegato che Barbie e Oppenheimer avrebbero raggiunto lo stesso risultato anche se avessero debuttato in streaming.

Se Barbie e Oppenheimer, invece di arrivare subito in sala, avessero esordito su una piattaforma streaming, avrebbero avuto ugualmente un successo planetario? A rispondere a questa domanda è Ted Sarandon, che poi è uno degli Amministratori Delegati di Netflix. Intervistato dal New York Times, l'uomo aveva spiegato, già nel mese di gennaio, che il colosso dello streaming non avrebbe cambiato la sua strategia o linea editoriale, continuando a orientarsi su un mix di produzioni originali e film o serie concessi su licenza.

Barbie e Oppenheimer avrebbero funzionato altrettanto su Netflix?

Ma torniamo ai campioni di incasso del 2023. Parlando al New York Times di cosa funziona o non funziona su Netflix, il buon Ted Sarandon ha dichiarato:

Non credo ci sia una risposta chiara, perché il film migliore che ci sia può funzionare benissimo su Netflix dopo che non è andato bene in sala. Poi ci sono delle cose ovvie, ad esempio non ci interessano le ultime notizie e via dicendo, perché ci sono tante altre piattaforme o canali che se ne occupano. La gente non si rivolge certo a noi per averle.

L’intervistatore ha quindi tirato in ballo Barbie e Oppenheimer, parlando del fenomeno Barbienheimer e facendo la domanda di cui sopra, e aggiungendo:

Ci sono cose al momento che vi sembrano non alla vostra portata?

Ed ecco l'opinione di Sarandon:

Entrambi i film sarebbero stati una grande conquista per Netflix. Sarebbero piaciuti a un numero di utenti di Netflix paragonabile a quello degli spettatori. Credo quindi non ci sia nessuna ragione di pensare che certi tipi di film possano funzionare o non funzionare. Non c’è motivo di ritenere che lo schermo cinematografico sia sempre migliore di qualsiasi altro schermo. Mio figlio fa il montatore, ha 28 anni e ha guardato Lawrence d'Arabia sul telefono.

Ovviamente non possiamo sapere come sarebbero effettivamente andate le cose se Barbie e Oppenheimer fossero stati targati Netflix, e non c’è modo di scoprirlo. Lasciateci però dire, da grandi amanti del cinema al cinema, che il film visto in sala, insieme a una platea e al buio, è un’esperienza ineguagliabile e irripetibile, a prescindere dalle dimensioni dello schermo casalingo di turno e dall'opinione di Ted Sarandon.

Da notare, infine, che sia Barbie che Oppenheimer sono disponibili in streaming ma non su Netflix. Entrambi, ad esempio, si possono guadare su Amazon Prime Video e NOW.