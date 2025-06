Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha diretto un unico video musicale: lo conoscono in pochissimi

News Cinema

Anche i fan più sfegatati di Hayao Miyazaki potrebbero non sapere che il papà di Studio Ghibli ha diretto un video musicale. Si intitola On Your Mark e racconta una storia toccante, animata con lo stile inconfondibile del regista giapponese.

Hayao Miyazaki è noto per i commoventi ed emozionanti film dello Studio Ghibli, divenuti negli anni classici di culto nel mondo dell'animazione. Il regista giapponese è un punto di riferimento in tutto il mondo e vanta un'infinita schiera di fan sfegatati. Tuttavia, anche i più esperti potrebbero non conoscere tutte le sue incredibili creazioni. Ad esempio i suoi cortometraggi, tra cui c'è un vero e proprio video musicale: On Your Mark.

Nel 1985, Miyazaki ha distribuito Laputa - Castello nel cielo, il suo primo film Ghibli, che ha vinto un Anime Grand Prix come miglior anime. Fu solo l'inizio per il leggendario studio d'animazione, che in seguito creò capolavori di successo come Il castello errante di Howl (2004) e La città incantata (2001). Oltre a lungometraggi celebrati a livello internazionale, l'artista ha lavorato anche a prodotti più brevi. Uno dei più interessanti è datato 1995 ed è stato realizzato in collaborazione con due musicisti rock giapponesi.

On Your Mark dura circa 6 minuti e mezzo ed è considerato un video musicale per la canzone di sottofondo, dal titolo omonimo, realizzata da Chage & Aska. Il corto è stato creato in collaborazione con il progetto Ghibli Experimental Theater dello Studio Ghibli e proiettato nelle sale cinematografiche prima del film I Sospiri del mio Cuore, diretto con Yoshifumi Kondō e scritto da Hayao Miyazaki.

L'animazione del corto è impressionante, soprattutto considerando che il video è stato creato alla fine degli Anni Novanta, prima di molti progressi nell'animazione moderna. On Your Mark racconta una storia significativa, utilizzando il testo della canzone per costruire una narrazione avvincente su una giovane ragazza con le ali, simile ad un angelo, e due poliziotti che decidono di salvarla da una situazione pericolosa.

On Your Mark, di cosa parla il cortometraggio musicale di Hayao Miyazaki

L'accattivante canzone rock si sposa perfettamente con l'animazione vivida del cortometraggio, in cui la musica si fonde perfettamente con la storia. Tutto inizia in una città futuristica, con un'irruzione della polizia in un edificio religioso. Mentre gli agenti ispezionano la struttura, trovano solo una sopravvissuta tra i corpi: una ragazzina con ali d'angelo. Sfortunatamente, gli scienziati catturano la ragazza e la imprigionano, probabilmente per condurre esperimenti su di lei.

Due coraggiosi agenti sono determinati ad offrirle un destino migliore, salvandola dal laboratorio. Alla fine riescono a liberarla, portandola via in auto. Durante la fuga dalla città, tentano di insegnarle di nuovo a volare da sola in una serie di scene poetiche e toccanti. Alla fine, con l'incoraggiamento dei due poliziotti, la giovane spicca il volo verso il cielo e il corto si conclude con questo momento di speranza per una nuova vita, libera dalle forze che la tenevano prigioniera.

La sequenza degli eventi non è lineare e le scene rimbalzano avanti e indietro tra i diversi momenti. Il cortometraggio, come si evince dalla trama, include temi molto cari a Miyazaki e presenti in tutta la sua filmografia. In primis l'ambientalismo, che il regista integra in molti dei suoi film. Il mondo rappresentato in On Your Mark è stato danneggiato dalla radioattività, come dimostrano gli scienziati che indossano tute protettive, le piante che crescono rigogliose ovunque e l'inquadratura di un reattore nucleare.

On Your Mark appartiene alla prima fase della carriera di Hayao Miyazaki, eppure emerge chiaro e forte il suo stile caratteristico e la sua denuncia schietta e profonda sull'importanza di proteggere l'ambiente: impellenza che riguarda tutti noi.