Strade perdute in 4K: il trailer del film di David Lynch in versione restaurata

Dopo The Elephant Man, Mulholland Drive, Inland Empire, un altro capolavoro del grande regista americano viene restaurato e presentato in una nuova, abbagliante versione in 4K. Questo è il trailer di Strade perdute in versione restaurata.

Strade perdute è il settimo lungometraggio di David Lynch. Arrivava nei cinema 25 anni fa, cinque dopo Fuoco cammina con me, e due prima di Una storia vera.

Dell'universo di Twin Peaks mutuava ed esasperava, aprendo la strada al Lynch più radicale, gli aspetti neo-noir, e anche il surrealismo disturbante.

La storia, ben nota, è quella complessa e onirica di un sassofonista losangelino (Bill Pullman) che forse ha ucciso la moglie (Patricia Arquette) ma non se lo ricorda, e poi finisce in prigione, e poi si tramuta in giovane meccanico e s'invaghisce di una sosia della moglie morta, che è la pupa di un gangster. Una storia di luci, ombre, ambiguità e ossessioni, di espressionismo perturbante e di un inquietante uomo misterioso che si esprime per frasi sibilline, e che riprende, riprende, riprende. Il tutto condito dalla colonna sonora dei Nine Inch Nails di Trent Reznor.

Indubbiamente uno dei (tanti) capolavori di Lynch, Strade perdute, complice anche il suo 25esimo anniversario, è stato restaurato in 4K come di recente avvenuto per altri film di Lynch come The Elephant Man, Mulholland Drive e Inland Empire, con la supervisione dello stesso regista.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer della versione restaurata in 4K di Strade perdute, che negli USA tornerà nei cinema a partire dal 24 giugno, e che speriamo di poter vedere nuovamente sul grande schermo anche noi in Italia.