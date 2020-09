The Elephant Man: il film di David Lynch torna al cinema in Italia in occasione del 40° anniversario

News Cinema

La sensazionale opera seconda di Lynch sarà nelle sale italiane in versione restaurata distribuito dalla Cineteca di Bologna, dopo l’anteprima tenutasi al festival Il Cinema Ritrovato.

Folgorante opera seconda di David Lynch, The Elephant Man compie quest'anno 40 anni. Per festeggiare degnamente questo importante anniversario di un film dalla bellezza eterna, StudioCanal ha curato, in collaborazione con L'Immagine Ritrovata, un restauro in 4K del film, che tornerà nelle sale italiane dal 21 settembre distribuito dalla Cineteca di Bologna.

La versione restaurata di The Elephant Man - mostrata in anteprima italiana poche settimane fa al Cinema Ritrovato - è stata supervisionata dallo stesso Lynch, ed esalta il bianco e nero del grande direttore della fotografia Freddie Francis, dando nuova forza a questa attualissima riflessione sullo sguardo e sull'orrore, messa in scena da uno dei registi più visionari della storia del cinema.

Come ha scritto il critico Roy Menarini, The Elephant Man è "un film epocale, che ha cambiato le regole dell'horror, invertendo le dinamiche tra 'mostro' e spettatore: chi ha paura di chi?. Non meno ancestrale e traumatico di Eraserhead, Ibrido e tragicomico come il suo protagonista, da una parte trascina al pianto il grande pubblico e dall'altra fa saettare schegge di orrido e memorie di Tod Browning”.

Prodotto da Mel Brooks (sì, proprio il Mel Brooks), il film vedeva protagonisti John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller, Michael Elphick, Hannah Gordon e Freddie Jones, e raccontava la storia vera, drammatica, allucinata e commovente di Joseph Merrick, freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia ridotto a fenomeno da baraccone.