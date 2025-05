News Cinema

626 peluche Disney's Stitch Live Action by Simba Toys numerati sono stati protagonisti di uno speciale video e in seguito donati da Disney Italia a MediCinema Italia per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Cineterapia nelle strutture ospedaliere e dei luoghi di cura italiani.

In occasione dell’arrivo al cinema di Lilo & Stitch, 626 peluche Disney's Stitch Live Action by Simba Toys, ispirati al nuovo film Disney live action e numerati da 1 a 626 in onore dell’amatissimo Esperimento 626, hanno invaso la Terrazza del Pincio a Roma per supportare MediCinema Italia.



I 626 peluche numerati sono stati protagonisti di uno speciale video presso l’iconica e suggestiva Terrazza del Pincio e in seguito donati da Disney Italia a MediCinema Italia per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Cineterapia all’interno delle strutture ospedaliere e dei luoghi di cura italiani.



Lilo & Stitch: Stitch ha invaso la Terrazza del Pincio per supportare Medicinema Italia - HD

MediCinema Italia, ente no profit di Cineterapia negli ospedali dal 2013, promuove infatti la terapia del sollievo attraverso il cinema come strumento di cura e medicina integrata, nel sostegno psicologico e riabilitativo, nelle forme di disagio e di fragilità, e, grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia, porta la magia delle storie e dei personaggi Disney a chi ne ha più bisogno.