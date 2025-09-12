Stempiato e basso in Blue Moon di Richard Linklater, Ethan Hawke sulla drastica metamorfosi: "Mai più"

News Cinema

Ethan Hawke commenta con onestà la sorprendente trasformazione fisica per Blue Moon. Nel film di Richard Linklater, presentato al Toronto Film Festival, l'attore interpreta la leggenda di Broadway Lorenz Hart.

Per interpretare il celebre paroliere Lorenz Hart in Blue Moon, Ethan Hawke si è trasformato completamente. Per entrare nel personaggio, protagonista del biopic diretto da Richard Linklater, l'attore ha dovuto rasarsi la testa, indossare un parrucchino e modificare la postura per apparire quasi trenta centimetri più basso. Tutto questo, in modo da catturare fedelmente l'aspetto fisico dell'autore americano, leggenda di Broadway.

Intercettato da People durante il Toronto International Film Festival 2025, Hawke ha svelato che radersi è stata la parte più semplice. "Non ci è voluto molto tempo. Da lì, si è trattato solo di definire il look, capire come mi stavano i vestiti, come camminare e lavorare sulla scenografia per rendermi praticamente più basso di trenta centimetri. Quindi è stato un lavoro senza sosta".

Richard Linklater ha sottolineato che la trasformazione di Hawke è stata frutto di un lavoro di squadra dei reparti scenografia, costumi, acconciatura e trucco. Per ottenere quel look, tutti i hanno fatto la loro parte. "L'obiettivo è dire: 'Ok, potrebbero essere sorpresi per cinque minuti - ha continuato Hawke - ma ora devi credere al mondo e ai personaggi'. È lì che accadono tutte le emozioni della vita, e devi gestire bene gli aspetti esteriori in modo che non rovinino tutto".

Malgrado la sua interpretazione di Hart abbia conquistato i presenti alla première, l'attore ha scherzato affermando che spera sia l'ultima volta in cui è costretto ad adattare il proprio corpo a un ruolo sullo schermo: "Speriamo di non doverlo mai più fare!"

<a href="https://www.comingsoon.it/film/blue-moon/66681/video/?vid=47653" title="Blue Moon: Il Trailer Ufficiale del Film di Richard Linklater con Ethan Hawke, Margaret Qualley e Andrew Scott - HD">Blue Moon: Il Trailer Ufficiale del Film di Richard Linklater con Ethan Hawke, Margaret Qualley e Andrew Scott - HD</a>

Blue Moon: ultimo capitolo del sodalizio tra Ethan Hawke e Richard Linklater

Non è certo la prima volta che Hawke e Linklater collaborano. Il duo ha lavorato alla romantica trilogia di Before (Prima dell'Alba, Prima del Tramonto, Before Midnight), a Boyhood e ad altri film. Blue Moon è il più recente. Per questo motivo, ha dichiarato il regista, "abbiamo una certa scioltezza".

Ma poi questo film richiedeva davvero qualcosa di diverso. Sono stato un regista più assillante.

Anche Ethan Hawke ha sottolineato come Blue Moon sia un film più 'tecnico': "Siamo immersi in un periodo storico. Siamo immersi nel tempo reale. La regia e la recitazione devono essere perfettamente sincronizzate".

Secondo la sinossi del TIFF, Blue Moon "crea un'avvincente pièce da camera ambientata in tempo reale al Sardi's nella storica notte del 1943. La notte del più grande trionfo di Richard Rodgers (Andrew Scott): la première di Oklahoma! Hawke interpreta l'ex collaboratore di Rodgers, il paroliere Lorenz Hart, un narratore alcolizzato e marginalmente represso alle prese con il fatto che il più grande successo di Rodgers ora appartiene a una nuova collaborazione con Oscar Hammerstein (Simon Delaney)".

Nel film recitano anche Bobby Cannavale, Margaret Qualley e Patrick Kennedy. Blue Moon non ha ancora una data di uscita ufficiale in Italia, ma arriverà nei cinema americani il 24 ottobre.