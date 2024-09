Star Wars Rogue One, la Disney in tribunale per il Peter Cushing rifatto in CGI

News Cinema

La britannica Tyburn Film Productions sostiene di avere avuto legalmente il diritto di veto sull'uso dell'immagine di Peter Cushing, ricreato in CGI dalla Lucasfilm / Disney per Star Wars Rogue One. La major ha risposto con le sue ragioni contrattuali legate al film del 1977, ma si andrà in tribunale ugualmente.

Il recupero del Grand Moff Tarkin in Rogue One - A Star Wars Story nel 2016 ha suscitato scalpore: Peter Cushing, che l'aveva interpretato in Guerre stellari del 1977, era morto nel 1994, per cui l'attore fu ricreato con la CGI, modificando la performance di un altro attore che gli assomigliava, alterandone la voce affinché suonasse come quella del grande attore inglese. Prima ancora che la riproposta di attori deceduti tramite IA dominasse il dibattito nell'ambiente, quell'operazione dell'Industrial Light & Magic suscitò già controversie. Oggi però c'è in ballo una controversia legale, tra la Lucasfilm / Disney e la londinese Tyburn Film Productions. Leggi anche https://www.comingsoon.it/cinema/news/sosia-digitali-di-attrici-e-attori-deceduti-la-california-vota-per-la/n184111/

Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story non è stato autorizzato dalla Tyburn Film Productions?