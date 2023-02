Star Wars: Mark Hamill mette in vendita manifesti della saga autografati per aiutare l’Ucraina

News Cinema

Mark Hamill ha deciso di autografare pregiati manifesti della saga di Star Wars e di metterli in vendita. I proventi sosterranno l'esercito di droni dell'Ucraina nella guerra contro la Russia.

Anche Mark Hamill si schiera contro la guerra e a favore dell’Ucraina e lo fa come può: sfruttando il suo successo e il suo status di icona cinematografica.

L'attore ha deciso infatti di mettere in vendita vecchi poster di Star Wars stampati in edizione limitata che lui stesso firmerà.

Mark Hamill ha molto a cuore il destino dell’Ucraina, tanto che nel mese di settembre è stato nominato Ambasciatore dell'Esercito dei Droni, e mentre si avvicina il primo anniversario di un conflitto balordo e inutile (la data esatta è il 24 febbraio), l'uomo che passerà alla storia come l’interprete di Luke Skywalker ha sentito il dovere di intervenire e dare il proprio contributo alla causa. Ecco le sue parole:

Abbiamo deciso di firmare dei poster in edizione limitata. Per i collezionisti duri e puri, specialmente coloro che dispongono di una certa liquidità. In questo modo avremo a disposizione una quantità di denaro cha va al di là di ogni aspettativa.

Guerre stellari e guerre reali

Mark Hamill ha anche spiegato che i poster andranno certamente a ruba perché è dal 2017 che non firma manifesti e altri gadget di Star Wars, precisamente dai tempi del tour promozionale di Star Wars: Gli ultimi Jedi. "Non è una cosa che faccio spesso" - ha detto.

Per Mark Hamill, raccogliere fondi attraverso i memorabilia di Star Wars ha perfettamente senso, soprattutto se si pensa che il messaggio della saga fantascientifica è un invito ad agire per il bene comune e non per interesse personale. L'attore, naturalmente, sa che esistono delle differenze fra la guerra russo-ucraina e la saga di Star Wars:

Star Wars nasce come una saga per bambini, mentre la dura realtà di ciò che sta accadendo in Ucraina è straziante. Tutto ciò che posso fare per l’Ucraina, per quanto piccolo, è qualcosa che mi sento in dovere di fare. I droni sono davvero vitali in questo conflitto, sono gli occhi nel cielo. Proteggono il confine, monitorano.

Quando Mark Hamill è diventato Ambasciatore dell'Esercito dei Droni, il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj ha speso parole di lode nei suoi confronti:

Come in Star Wars, il bene trionferà sul male e la luce soppianterà l'oscurità. Con te nella squadra, è impossibile che accada il contrario.

Ancora non sappiamo quanti poster ha firmato Mark Hamill, ma la vendita andrà sicuramente bene.