Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco il final trailer del film che concluderà la Nuova Trilogia di Guerre Stellari!

News Cinema

La saga volge al termine. La storia vivrà per sempre. L'appuntamento nei cinema italiani è fissato per il 18 dicembre.

La fine della saga degli Skywalker si sta avvicinando. Gli Star Wars a venire, infatti, esploreranno nuovi angoli della galassia, nuovi mondi e nuovi personaggi. Quelli inventati da George Lucas più di quaranta anni fa, concluderanno le loro vicende il prossimo 18 dicembre, quando in Italia debutterà Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nono film della saga e terzo e conclusivo capitolo della Nuova Trilogia nata e proseguita sotto il segno di J.J. Abrams.

Questo che vedete qui di seguito è il nuovissimo final trailer del film, che con toni epici, spettacolari ed emozonanti - specie per chi con Star Wars ha vissuto tutta la sua vita - ci preannuncia un film nel quale si racconterà lo scontro definitivo tra Impero e armate ribelli, tra la Forza e il suo Lato Oscuro, tra Rey e Kaylo Ren. E che promette di rivelare il segreto delle origini del misterioso personaggio di Daisy Ridley.

Spazio quindi al final trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

E ricordate: come recita la tagline del film, "La saga volge al termine. La storia vivrà per sempre."