Star Wars Gli ultimi Jedi: due nuovi spot ufficiali con Rey, Finn e Luke

Star Wars Gli ultimi Jedi, l'Episodio VIII scritto e diretto da Rian Johnson, che si occuperà anche della prossima trilogia di Star Wars, si mostra con due nuovi spot, in attesa dell'uscita imminente, prevista per il 13 dicembre. Nelle due brevi clip possiamo ammirare una Rey (Daisy Ridley) in piena crisi, allenata (o analizzata?) da Luke Skywalker (Mark Hamill), e Finn (John Boyega), a quanto sembra molto più attivo e consapevole del suo ruolo eroico nella vicenda.