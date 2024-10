Star Wars - Dawn of the Jedi: James Mangold dice che l'anno prossimo inizieranno le riprese

News Cinema

In un'intervista James Mangold conferma che il suo prossimo impegno dopo A Complete Unknown sarà il prequel Star Wars: Dawn of the Jedi.

James Mangold ha diretto da poco un nuovo biopic musicale, dopo il bellissimo Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, ovvero A Complete Unknown, che racconta il giovane Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet. Ma di lui si parla anche per il prequel Star Wars - Dawn of the Jedi, che lui stesso ha confermato alla rivista britannica Empire inizierà a girare l'anno prossimo.

Star Wars - Dawn of the Jedi, cosa si sa del prequel

Il prequel Star Wars - Dawn of the Jedi (pare che il titolo sia ancora provvisorio) è ambientato 25.000 anni nel passato, all'alba appunto delle origini dei cavalieri Jedi. La sceneggiatura è opera di Beau Willimon e dello stesso James Mangold. E' dal 2019 che la Lucasfilm e Kathleen Kennedy non distribuiscono al cinema un film della serie Star Wars, anche se nel frattempo sono uscite serie di grande successo come The Mandalorian (il cui film, diretto da Jon Favreau, arriverà nel cinema il 22 maggio 2026), per cui il prequel che racconta la storia dei primi Jedi è molto atteso. Di sicuro dovrebbe rassicurare i fan il fatto che sia stato messo nelle mani di un regista poliedrico e affidabile come James Mangold, la cui variegata carriera lo dimostra a suo agio sia con opere più personali che con lavori per grossi Studios. Non si conoscono ancora i tempi di produzione del film, ma il fatto che Mangold rassicuri che lo girerà l'anno prossimo lascia ben sperare.