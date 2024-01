Star Wars, Daisy Ridley sul futuro della saga: torneranno John Boyega e Oscar Isaac?

News Cinema

L'interprete di Rey è pronta a tornare nell'universo di Star Wars. Intercettata sul red carpet del suo primo film da produttrice, Daisy Ridley ha risposto sibillina alle domande sul futuro della saga cinematografica. Ad esempio, rivedremo qualcuno tra i volti della trilogia sequel?

Il futuro dei film Star Wars, allo stato attuale, è più enigmatico che mai. Sappiamo che in cima alla lista c'è la new entry The Mandalorian & Grogu. Quest'ultimo, secondo le indiscrezioni, potrebbe configurarsi come il gran finale della quarta stagione della serie con Pedro Pascal. Che ne è, invece, del film su Rey, di cui si parla ormai da lungo tempo? Daisy Ridley, interprete dell'eroina della trilogia sequel, ha rotto il silenzio sul suo futuro nella saga ideata da George Lucas.

L'attrice ha calcato il tappeto rosso al Sundance, in occasione della première del suo primo film da produttrice: Sometimes I Think About Dying. Raggiunta da Variety, ha risposto ad una domanda trabocchetto sul film che vedrà Rey impegnata a ricostituire l'Ordine Jedi. Il giornalista le ha chiesto come si sentisse a tornare sul set senza i co-protagonisti della trilogia su Skywalker. Un escamotage per carpire se, al fianco di Daisy, rivedremo John Boyega e Oscar Isaac nei panni di Finn e Poe Dameron.

Non so cosa sia cosa o chi sia chi [nel nuovo film, ndr]. Sono successe così tante cose per me [dalla saga di Skywalker, ndr]. Mi sento adulta adesso. Quando ho iniziato, avevo circa 20 anni. Ero la più giovane sul set. Mi ci sono voluti i primi due film di Star Wars per sentirmi all'altezza di essere lì. Adesso ho 30 anni. Tutto sembra così diverso. Ho avuto la possibilità di lavorare con altri registi e, spero, di essere migliorata come interprete.

Sfuggente e sibillina, la star inglese ha mantenuto la segretezza, requisito imprescindibile per tutto ciò che riguarda la produzione di lungometraggi o serie Star Wars. "La risposta breve è che non lo so - ha aggiunto Daisy quando le è stato chiesto come cambierà il franchise nelle mani della prima regista donna - Sono entusiasta di fare questo lavoro, ma non perché Sharmeen sia una donna. I suoi documentari sono fantastici. La sua idea per la storia è bella da morire. Nessuno spoiler, ma mi ha fatto un riassunto dell'intera storia. Se non fosse sorprendente, avrei pensato: 'Ok, chiamami tra cinque anni'. Ma ne vale la pena."

Star Wars, a che punto è il film su Rey con Daisy Ridley?

Ridley ha interpretato Rey per la prima volta nel 2015, in Star Wars: Il risveglio della Forza. Al settimo capitolo del franchise hanno fatto seguito Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017) e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (2019). Poi, la notizia che ha riempito di entusiasmo i fans di Lucasfilm. Il sipario non è calato sulle avventure della Jedi, che continueranno in un film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy.

Ultimamente, tuttavia, numerose indiscrezioni hanno sparigliato le carte. Prima i rumor su un presunto rinvio del lungometraggio, recentemente smentite. Poi, lo scoop dello YouTuber Mike Zeroh, tutto da verificare, il quale ha annunciato che Lucasfilm avesse deciso di licenziare la regista non solo dal film su Rey, ma anche da altri progetti degli studi e Disney+ ancora da annunciare. La causa? Una dichiarazione che Obaid-Chinoy ha rilasciato a Variety nel 2015, diventata virale via X.

"Mi piace mettere gli uomini a disagio". Così comincia il commento incriminato della regista che, erroneamente, è stato attribuito al suo futuro film Star Wars. Al contrario, l'autrice alludeva ai suoi documentari sull'abuso delle donne in Pakistan. Ad ogni modo, non esiste conferma ufficiale sul licenziamento di Sharmeen Obaid-Chinoy. Al contrario, il calendario uscite Disney conferma due titoli Star Wars in arrivo nel 2026. Precisamente il 22 maggio e il 18 dicembre. Se la prima fosse la data di uscita di The Mandalorian & Grogu, la seconda potrebbe riguardare proprio il film su Rey.

Conosciamo pochissimi dettagli sulla trama. In effetti, è noto soltanto che la pellicola sarà ambientata 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e vedrà Rey stabilire un Nuovo Ordine Jedi.