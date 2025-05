News Cinema

A distanza di anni da Spring Breakers - Una vacanza da sballo, è stato annunciato il sequel ufficiale con un nuovo titolo ed un nuovo cast guidato da Bella Thorne.

Sono trascorsi più di dieci anni da quando Spring Breakers - Una vacanza da sballo è approdato sul grande schermo con la regia di Harmony Korine, ma soltanto di recente è stato annunciato un sequel diretto che coinvolgerà un cast nuovissimo ed ugualmente scoppiettante. Se nel primo film il pubblico ha potuto approfondire i personaggi di James Franco, Selena Gomez, Ashley Benson, Vanessa Hudgens e Rachel Korine, nel sequel dovranno fare spazio a nuovi personaggi e nuovi interpreti.

Spring Breakers, il sequel è realtà: annunciato il titolo ufficiale e il nuovo cast

La trama di Spring Breakers - Una vacanza da sballo, come suggerisce la scelta del titolo, si concentra sulla tradizionale pausa di primavera che concede una vacanza a tutti gli studenti americani. Quella del film, però, parte con il piede sbagliato: un gruppo di studentesse decise a partire per una scoppiettante vacanza di primavera prende di mira un ristorante per derubarlo, così da avere fondi sufficienti per il proprio viaggio. Dopo vari tentativi di sequel poi cestinati, A24 ha finalmente annunciato un secondo capitolo di Spring Breakers - Una vacanza da sballo. Secondo quanto riferito da Variety, il progetto in questione è ufficialmente in fase di lavorazione e il titolo ufficiale è Spring Breakers: Salvation Mountain.