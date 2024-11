Splinter Cell con Tom Hardy: il film dal gioco è stato cancellato ufficialmente

News Cinema

Fino a una decina d'anni fa, l'idea di un film tratto dalla saga videoludica stealth Splinter Cell, parto di Tom Clancy, suonava come una mossa giusta: Tom Hardy doveva essere Sam Fisher, alla regia ci poteva essere Doug Liman, ma... tutto è stato cestinato. Il producer spiega perché.

Con un adattamento in forma animata diretto verso Netflix nel 2025, è ancora molto popolare la serie videoludica stealth Splinter Cell, targata Ubisoft, partita oltre vent'anni fa, ideata dal compianto Tom Clancy e incentrata sulle avventure dell'agente Sam Fisher della National Security Agency. Pochi ricorderanno (fan a parte) che nel 2012 la saga stava per approdare al cinema, addirittura con Tom Hardy nei panni di Sam. Cos'è successo? Il producer dell'epoca, Basil Iwanyk, poi consolatosi con John Wick, ha offerto qualche tardiva deludicazione, mentre era impegnato proprio a festeggiare il decennale di Wick con The Direct.



Splinter Cell, il film fu cancellato e non se ne farà più nulla, parola del produttore

Da Splinter Cell del 2002, Sam Fisher ha agito in sei videogiochi ufficiali fino al 2013, molti dei quali hanno segnato la sesta generazione di console (con Playstation 2 e Xbox su tutte, ma i titoli uscirono anche per Windows). Le gesta dell'agente segreto esperto di tattiche stealth, fortemente ispirate al Metal Gear Solid di Hideo Kojima, presero vita anche in due spin-off portatili e otto libri, sbocco naturale per un personaggio nato dalla mente di un romanziere come Tom Clancy, scomparso proprio nel 2013. Nel clou del successo, a cavallo dello sbarco del marchio sulla settima generazione (Xbox 360, Playstation 3) con Conviction e Blacklist, l'Ubisoft firmò un accordo con la Regency per portare Fisher sul grande schermo. Era il 2012, Tom Hardy fu associato al progetto, al quale si sarebbe unito poco dopo il regista Doug Liman. Ebbene, dopo oltre dieci anni, era chiaro che il film avesse dei problemi. Ci mancava solo la loro ufficialità. Il producer Basil Iwanyk ne ha confermato la cancellazione.

Quel film sarebbe stato fantastico... solo che non riuscimmo a farlo quadrare, né per il copione, né per il budget. Ma sarebbe stato bellissimo. Ne avevamo tipo un milione di versioni diverse, ma sarebbe stato comunque hardcore, molto figo. È uno di quei progetti passati a miglior vita, è un vero peccato.