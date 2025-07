Spinal Tap II: The End Continues, il trailer ufficiale del sequel del mitico mockumentary di Rob Reiner!

News Cinema

40 anni dopo l'originale, sta per arrivare al cinema il sequel che racconta la reunion della finta band più leggendaria di sempre, Spinal Tap II: The End Continues, con ancora Rob Reiner alla regia. Ed ecco finalmente il trailer.

In Italia, pensate un po', This is Spinal Tap non è mai uscito al cinema, anche se per fortuna molti, grazie al passaparola e all'home video hanno conosciuto e potuto recuperare il primo, leggendario film di Rob Reiner, il mockumentary uscito nel 1984, in cui il regista, nelle vesti di Marty DiBergi dirigeva un finto documentario che vedeva protagonisti, nel ruolo dei membri di una fittizia e spassosa band heavy metal, Michael McKean, Christopher Guest ed Harry Shearer, componenti di uno dei "gruppi inglesi più rumorosi". Una parodia divertente e intelligente della scena rock del periodo che quarant'anni dopo Reiner rivisita, tornando con la band per un sequel, intitolato Spinal Tap II: The End Continues, e che diventa oggi una satira affettuosa delle rock star attempate e immarcescibili che ancora salgono su un palco e in molti casi danno dei punti ai giovanissimi. Non a caso due di loro, Paul McCartney e Elton John, compaiono nel film nel ruolo di se stessi. Finalmente è uscito il trailer ufficiale, che vi mostriamo.

Spinal Tap II: The End Continues: la premessa di un sequel esilarante

E' tempo di ultimi tour e di reunion storiche e il regista Marty Di Bergi decide di riunire la band metal di cui 40 anni prima aveva documentato le imprese. Rimettere insieme gli Spinal Tap, oggi quasi ottantenni e un po' malandati, è quasi difficile come convincere gli ex Blues Brothers a riformare la band: i nostri continuano a suonare, ma una musica decisamente lontana dai loro standard giovanili. Per tornare su un palco per un ultimo concerto, dovranno trovare un nuovo batterista (essendo una categoria notoriamente esposta a morte prematura) e chissà, magari finire in coma o morire per dare più risalto all'evento. Ovviamente (ci teniamo a dirlo) il film è stato pensato, scritto e girato assai prima dell'ultimo concerto tributo al leggendario Ozzy Osbourne. Oltre alle partecipazioni citate, appaiono in Spinal Tap II: The End Continues, anche Garth Brooks e Trisha Yearwood. In America il film uscirà in autunno e da noi, chissà, magari (magari!) dopo una degna uscita dell'originale al cinema.