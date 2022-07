Spin Me Round: Aubrey Plaza e Alison Brie in vacanza in Italia nel trailer della commedia mistery

News Cinema

Aubrey Plaza e Alison Brie vengono in visita in Italia in Spin Me Round, una commedia in cui niente è come sembra e un incontro romantico si rivela una movimentata avventura con un pizzico di mistero. Del film è uscito lo scatenato trailer.

Spin Me Round non è un film che prende spunto dalla canzone dei Dead or Alive "You spin me round", ma una commedia ambientata nella nostra favolosa Italia. Prodotta dai fratelli Duplass e in uscita, negli Stati Uniti, il 19 agosto, oggi ci svela qualcosa di sé attraverso il trailer appena uscito, in cui notiamo innanzitutto la presenza di due protagoniste d'eccezione: Aubrey Plaza e Alison Brie.

La regia di Spin Me Round è di Jeff Baena, che è lo sceneggiatore di I Heart Huckabees - Le strane coincidenze della vita e che ha già diretto Aubrey Plaza nella commedia fantasy Life after Beth - L'amore ad ogni costo. Baena ha inoltre lavorato sia con Aubrey Plaza che con Alison Brie nella commedia nera di ambientazione medievale The Little Hours.

La trama di Spin Me Round

Spin Me Round racconta la storia del manager (donna) di una catena di ristoranti italiani che ha la fortuna di partecipare a un corso intensivo di aggiornamento nel nostro paese. Quando arriva, conosce un uomo che crede essere il principe azzurro, accorgendosi però che non è oro tutto quel che luccica e cacciandosi così in un'avventura, se non brutta, comunque irta di pericoli e colma di mistero.

Il trailer di Spin Me Round

Nel trailer di Spin Me Round si vedono naturalmente Alison Brie, che ha collaborato alla sceneggiatura, e Aubrey Plaza. Insieme a loro ci sono Alessandro Nivola e parte del restante cast, composto da Debby Ryan, Molly Shannon, Zach Woods, Ayden Mayeri, Lil Rel Howery, Ben Sinclair, Tim Heidecker e Fred Armisen. Da italiani, ci fa sorridere l'accento di alcuni personaggi che si dicono originari del nostro paese. Ci sembra inoltre che ci sia un ottimo equilibrio tra commedia e thriller. Il film arriverà solo in un numero limitato di sale, e sarà disponibile anche in streaming.