Spike Lee posta un video che unisce Fa' la cosa giusta e la morte di George Floyd

News Cinema

Su Twitter il regista afroamericano ha postato un video intitolato 3 Brothers che mostra in maniera inquietante e drammatica le analogie tra la sorte di Radio Raheem nel suo film del 1989 e la morte dell'uomo di Minneapolis che ha infiammato gli Stati Uniti in questi giorni.

Mentre negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, infuriano le proteste per la morte di George Floyd, l'uomo di Minneapolis rimasto ucciso dopo che un agente di polizia che l'aveva fermato perché aveva tentato di usare una banconota falsa lo aveva tenuto schiacciato al suolo con un ginocchio sul collo e la gola per interminabili minuti, Spike Lee interviene sulla questione a modo suo.

Il regista ha infatti postato su Twitter un video intitolato 3 Brothers, dove montando alternatamente immagini del suo Fa' la cosa giusta, e le immagini dell'attesto di George Floyd, mostra in maniera drammatica e scioccante le analogie tra il destino di Radio Raheem (il personaggio interpretato da Bill Nunn nel film del 1989) e quello di Eric Garner, vittima della violenza della polizia americana nel 2014 e dello stesso Floyd, a testimonianza di come, in tutti questi anni, la situazione dei neri americani sia tristemente rimasta uguale a quella di sempre: in costante pericolo di vita.

Guarda il video "3 Brothers" di Spike Lee

Fonte Video: account Twitter di Spike Lee