Spider-Man Un nuovo universo e Venom su Disney+ in streaming

Non fanno parte della famiglia Marvel Studios, ma son pur sempre proprietà Marvel: le produzioni Sony Pictures Spider-Man - Un nuovo universo e Venom sono su Disney+.

Dal 17 giugno saranno disponibili su Disney+ in streaming Spider-Man: Un nuovo universo e il primo Venom con Tom Hardy: può sembrare un passaggio doveroso, considerando che parliamo di proprietà Marvel, ma bisogna sempre considerare che sono produzioni Sony Pictures, ergo ogni passo per riunire la grande famiglia va segnalato, perché contrattualmente nulla è scontato... Leggi anche È ufficiale: Daredevil e le altre serie Marvel di Netflix finiscono su Disney+ Spider-Man: Un Nuovo Universo: Il Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

