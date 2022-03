Spider-Man No Way Home: Tobey e Andrew parlano di Tom in un video esclusivo per la versione digital

News Cinema

È già disponibile in acquisto, in streaming e download, Spider-Man No Way Home, record al boxoffice: sulle principali piattaforme si possono apprezzare anche gli extra, di cui vi mostriamo un video estratto su Tom Holland, raccontato dai suoi mitici colleghi. Molteplici versioni fisiche sono in arrivo dal 12 aprile.

Spider-Man No Way Home con Tom Holland, ultimo atto della sua trilogia dedicata a Peter Parker, è già disponibile per l'acquisto in digitale su Chili, Rakuten TV, Amazon Prime Video Store, Tim Vision, Google Play e YouTube. Sulle stesse piattaforme è possibile trovare contenuti extra anche gratuiti: tra questi vi proponiamo qui in basso un veloce video backstage dedicato proprio a Tom Holland, la cui professionalità e simpatia è apprezzata da diversi membri della troupe e soprattutto da Tobey Maguire e Andrew Garfield, i precedenti Tessiragnatele.



Spider-Man: No Way Home: Contenuto extra della versione digital - HD

